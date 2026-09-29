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Olayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)

Olay, 8 Eylül'de Köyceğiz ilçesi Yeni Mahallesi'nde meydana geldi. Alzheimer hastası Ahmet Kestek'ten haber alınamaması üzerine yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin 22 gün boyunca sürdürdüğü arama çalışmaları sonucunda Kestek'in evine yaklaşık 7 kilometre uzaklıktaki Köyceğiz'in Zeytinalanı Mahallesi'ndeki bir zeytin bahçesinde cansız bedeni bulundu. Kestek'in cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için morga kaldırıldı.

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