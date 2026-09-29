ÇİN, (DHA) - ÇİN Dışişleri Bakanı Wang Yi, Japonya'nın İkinci Dünya Savaşı'ndaki saldırganlık geçmişinden ders almayıp savaş sonrası düzene meydan okuması halinde geleceğinin olmayacağını bildirdi.

Çin Dışişleri Bakanlığı, Bakan Wang Yi'nin, ülkesini ziyaret eden Japonya Uluslararası Ticareti Teşvik Birliği (JAPIT) Başkanı Takeshi Iwaya'yı başkent Pekin'de kabul ettiğini açıkladı. Görüşmede, bu yılın İkinci Dünya Savaşı'nın ardından Japon savaş suçlularının yargılandığı Tokyo Duruşmaları'nın 80'inci yılı olduğunu anımsatan Wang, 'Japonya tarihten ders çıkarmaz ve savaş sonrası 'Barış Anayasası'na meydan okuyup, saldırganlık geçmişini geri getirmeye ve savaş suçlularını diriltmeye çalışırsa, geleceği de olmayacaktır. Japonya için acil görev, liderlerinin Tayvan sorunu hakkındaki hatalı söz ve eylemlerini düzeltmek, tarihsel sorunlara karşı doğru tavır almak ve Çin'e dair akılcı ve objektif bir anlayışa sahip olmaktır' ifadelerini kullandı.

Wang Yi, gelecek yılın Çin-Japonya diplomatik ilişkilerinin normalleşmesinin 55'inci yıl dönümü olduğunun altını çizdi. Çin-Japonya ilişkilerinin şu anda bir kez daha ciddi bir durumla karşı karşıya bulunduğunu ve yeniden normalleşmesi gerektiğini belirten Wang, JAPIT dahil Japonya'nın tüm sağduyulu kişilerinin dostluk geleneğini sürdürerek Japonya'yı doğru tercihi yapmaya yönlendirmesini umduğunu kaydetti.

Takeshi Iwaya ise Japonya-Çin ilişkilerinin mevcut durumunun endişe verici olduğunu dile getirdi. Takeshi, eski başkan Yohei Kono'nun vasiyetini sürdürerek Japonya ile Çin ilişkilerinin daha önce iki ülke arasında varılan dört siyasi belgenin hedefi ve hareket noktasına dönmesini destekleyeceğini vurgulayarak, 'Japonya geçmişin derslerini unutmamalı, siyasetçiler Japonya'nın yönünü doğru tayin etmeli ve barışçıl kalkınma yolunda kararlılıkla yürümeyi sürdürmeli' diye konuştu.