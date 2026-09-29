NEVŞEHİR, (DHA)- TÜRK Kızılay'ın depremden etkilenen kadınların istihdama katılımını desteklemek amacıyla yürüttüğü 'İyilikle Pişen Hayatlar' aşçılık atölyelerinin 10'uncusu Nevşehir'de gerçekleştirildi. Osmaniye'den gelen 20 kadın, ünlü şefler Türev Uludağ, Duran Özdemir, Semihcan Temiz rehberliğinde aşçılık eğitimi aldı.

Türk Kızılay'ın deprem bölgesindeki kadınlar için farklı şehirlerde deneyimli şeflerle gerçekleştirdiği 'İyilikle Pişen Hayatlar' aşçılık atölyesi bu kez Nevşehir'de düzenlendi. Tarihi Damat İbrahim Paşa Külliyesi'nde hizmet veren Türk Kızılay Nevşehir Aşevi'nde gerçekleşen programa Osmaniye'den 20 kadın katıldı. Atölyenin ilk gününde kadınlar, ünlü şefler Türev Uludağ ve Duran Özdemir'in rehberliğinde şef Semihcan Temiz'in katılımıyla dünya mutfağına dair temel aşçılık eğitimi aldı.

Programa katılan Türk Kızılay İletişim ve Bağış Yönetimi Genel Müdürü Murat Solak, afetlerden sonra iyileşmenin şehirleri yeniden inşa etmekten ibaret olmadığına, aynı zamanda umudu yeşertmek olduğuna dikkat çekerek şöyle konuştu:

'İyilikle Pişen Hayatlar programıyla maksadımız hem birlikte yemek yapıp mutlu olmak hem dayanışma kültürünü birlikte yaşamak hem de kıymetli şeflerimizin aktaracağı bilgilerle katılımcılarımızın profesyonel mutfak becerilerini geliştirerek hayatlarında yeni bir pencere açılmasına vesile olmak. Programımıza destek veren kıymetli şeflerimize ve Osmaniye'den aramıza katılan 20 hanımefendiye çok teşekkür ediyoruz.'

Atölye kapsamında eğitim alan 18 yaşındaki Fatmanur Zehra Şahin ise 'Gelecekte bu mesleği yapmak, iyi bir şef olmak istiyorum. İyilikle Pişen Hayatlar atölyesi de benim için çok faydalı oldu. Kızılay'a teşekkür ediyorum' dedi.

Evde yaptığı pasta türleriyle gelir elde ettiğini anlatan Sümeyya Balkan da atölyede öğrendiklerini siparişlerine uygulayacağını anlattı.

Türk Kızılay, 6 Şubat depremlerinden etkilenen kadınlara yönelik 'İyilikle Pişen Hayatlar' atölyeleri kapsamında bugüne dek 8 farklı ilde 10 atölye çalışması düzenledi. Program, kadınların deneyimli şeflerle bir araya gelerek aşçılık alanında bilgi ve deneyim kazanmasını ve bu yolla istihdam imkanlarına erişimini kolaylaştırmayı amaçlıyor.