Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- TÜRKİYE'de ve dünyada nadir görülen, çekingen ve hassas bir kuş türü olan karaleylek (Ciconia nigra), Bursa'nın İnegöl ilçesinde dere kenarında görüntülendi.

Yerleşim alanlarından uzakta bozulmamış ormanları, sarp kayalıkları ve sakin akarsu kenarlarını tercih eden karaleylek, Mahmudiye Mahallesi Bedre Deresi kenarında görüldü. Türkiye, karaleyleklerin göç yolu üzerinde olmasına rağmen, sayıları az olduğu ve yerleşim yerlerinden uzakta yaşadıkları için nadir görülüyor. Bir karaleylek, vatandaşlar tarafından dere kenarında beslenip su içerken cep telefonuyla görüntülendi. (DHA)