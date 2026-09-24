Ayşe GÜREL/İSTANBUL, (DHA)- SERMAYE piyasası işlemlerine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan MASAK raporunda, tutuklu Muhammed Yarız adına kayıtlı toplam 200-220 milyon lira değerindeki 5 lüks aracın 4 kişi üzerine devredildiği, araçlar için Yarız'ın hesabına yalnızca 26 bin lira gönderildiği belirlendi. El koyma kararı verilen 4 araç muhafaza altına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından, sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen soruşturmalar kapsamında Başsavcılığa sunulan MASAK raporunda, Muhammed Yarız adına kayıtlı 5 lüks aracın 7-8 Eylül 2026 tarihlerinde 4 farklı kişi üzerine devredildiği belirlendi. Söz konusu araçların devirleriyle bağlantılı banka hareketlerinin incelenmesinde, Muhammed Yarız'ın hesabına 'Taşıt Satış Bedeli' açıklamasıyla Hasan Kaytan tarafından 6 bin lira ve 5 bin lira, Hasan Dörtkardeş, Bolkan Bekçi ve İbrahim Halil Rat tarafından ise ayrı ayrı 4 bin lira gönderildiği tespit edildi. Böylece toplam piyasa değeri yaklaşık 200-220 milyon lira olarak değerlendirilen 5 aracın devir işlemleriyle bağlantılı olarak Yarız'ın hesabına toplam 26 bin lira yansıdığı belirlendi.

ARAÇLARIN GERÇEK SATIŞ BEDELLERİNİN ÖDENMEDİĞİ TESPİT EDİLDİ

MASAK raporunda, araçların nitelik ve değerleriyle uyumlu gerçek satış bedellerinin ödendiğini ortaya koyan bir tahsilat tespit edilemediği belirtildi. Bu tespitlerin ardından söz konusu araç devirlerinin gerçek bir satış ilişkisine dayanmadığı ve mal varlığının soruşturmadan kaçırılması amacıyla gerçekleştirilmiş olabileceğine ilişkin kuvvetli suç şüphesi bulunduğu değerlendirilerek araçlar hakkında el koyma tedbiri uygulandı. Ayrıca el koyma kararı verilen araçların teknik incelemeye alınması talimatı verildi. İncelemelerde araçların şase ve motor numaralarında değişiklik veya tahrifat bulunup bulunmadığının, araç kimlik bilgileri ile tescil kayıtlarının uyumlu olup olmadığının ve herhangi bir sahtecilik yapılıp yapılmadığının araştırılması istendi.

4 ARAÇ MUHAFAZA ALTINA ALINDI

Yürütülen çalışmalar sonucunda Hasan Kaytan adına tescilli lüks aracın, Bolkan Bekçi adına tescilli bir başka lüks araç ile İbrahim Halil Rat adına tescilli lüks araç yakalanarak muhafaza altına alındı. Toplam piyasa değeri yaklaşık 185-208 milyon TL aralığında değerlendirilen 4 aracın muhafaza altına alındığı, yaklaşık 10-11,5 milyon lira piyasa değerindeki Hasan Dörtkardeş adına tescilli aracın yakalanmasına yönelik çalışmaların ise sürdüğü öğrenildi. (DHA)