ANKARA, (DHA)- MİLLİ Eğitim Bakanlığı, Koç Holding ve Vehbi Koç Vakfı iş birliğinde hayata geçirilen 'Yapay Zeka Eğitim Programı', Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci ve Koç Holding CEO'su Levent Çakıroğlu'nun katılımıyla İstanbul'daki Beykoz Koç Ortaokulu'nda tanıtıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; 'Yapay Zeka' Eğitim Programı, Milli Eğitim Bakanlığının beceri odaklı, bütüncül ve 'sistem okuryazarlığı' yaklaşımı doğrultusunda hazırlandı. Programla öğrencilerin yapay zekayı yalnızca kullanan değil; nasıl çalıştığını anlayan, sorgulayan ve ortaya çıkan sonuçları bütüncül bir bakış açısıyla değerlendirebilen bireyler olarak yetişmelerinin desteklenmesi hedefleniyor. Programın içerik yaklaşımının oluşturulmasında Massachusetts Teknoloji Enstitüsünün (MIT) yapay zeka eğitimi girişimi MIT RAISE'ın küresel bilgi birikiminden yararlanıldı. MIT RAISE'ın 180'den fazla ülkede kullanılan araştırma temelli ve yaşa uygun eğitim kaynakları, akademisyenlerin katkılarıyla Türkiye'nin eğitim öncelikleri ve Milli Eğitim Bakanlığının eğitim yaklaşımı doğrultusunda uyarlandı. Programın sınıf içi ihtiyaçlara cevap verecek şekilde hazırlanması amacıyla ilk olarak 39 il ve 13 farklı branştan ortaokul öğretmenlerinin katılımıyla ihtiyaç analizi gerçekleştirildi. Ardından 23 il ve 11 farklı branştan 95 öğretmen ile akademisyen ve Milli Eğitim Bakanlığı uzmanlarının katılımıyla uyarlama çalıştayı düzenlendi. Program kapsamında öğrenciler için yapay zeka sınıf içi etkinlikleri, öğretmenler için ise uygulama rehberleri ve eğitimler hazırlandı. İçerikler, yapay zekânın farklı ders ve disiplinlerle ilişkilendirilmesine imkân sağlayacak şekilde tasarlandı.

GERÇEK HAYAT PROBLEMLERİNE ÇÖZÜM GELİŞTİRİLECEK

Programın ilerleyen aşamalarında gerçekleştirilecek Türkiye Yapay Zeka Turnuvası kapsamında öğrenciler eğitimden sağlığa, erişilebilirlikten çevre ve sürdürülebilirliğe kadar farklı alanlardaki gerçek hayat problemlerine yapay zekadan yararlanarak çözümler geliştirecek. Turnuvaya katılan takımlar, uzman eğitmenler ile Koç Topluluğu gönüllülerinden oluşan mentörler tarafından desteklenecek.

İLKOKUL GELİŞİM MODELİ İLE ERKEN YAŞTA GÜÇLÜ ÖĞRENME TEMELİ

Çocukların gelişim yolculuğunu bütüncül bir yaklaşımla ele alan 'Okuldan Öğrendim Eğitim Hareketi', İlkokul Gelişim Modeli ve Yapay Zeka Eğitim Programı olmak üzere birbirini tamamlayan iki ana modelden oluşuyor. Vehbi Koç Vakfı öncülüğünde uygulanan İlkokul Gelişim Modeli, çocukların erken yaşlarda güçlü bir öğrenme temeli edinmelerini desteklemeyi amaçlıyor. Modelde Öğretmen Ağı, Porta Eğitim Danışmanlık, Türk Eğitim Gönüllüleri Vakfı, Eduten ve Aileden Okula Akademi farklı uzmanlık alanlarında katkı sunuyor. İlk pilot uygulaması Ankara Sincan Koç İlkokulu'nda gerçekleştirilen modelin, sahadan elde edilen deneyimler doğrultusunda diğer Vehbi Koç Vakfı bağış okullarında da kademeli olarak uygulanması planlanıyor. (DHA)