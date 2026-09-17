Vahit İŞBAŞARAN/LÜLEBURGAZ (Kırklareli), (DHA)- KIRKLARELİ'nin Lüleburgaz ilçesinde parkta kirletilerek bırakılan oturma grubu, belediye tarafından etrafına şerit çekilerek 7 gün süreyle kullanıma kapatıldı.

Lüleburgaz Belediyesi, Nedim Menekşe Parkı'nda kirletilerek bırakılan bir oturma grubunu, çevre temizliği ve ortak alanlara saygıya dikkati çekmek amacıyla 7 gün kullanıma kapattı. Oturma grubunun etrafına yerleştirilen uyarı yazılarıyla vatandaşlara çevre temizliği ve ortak alanlara saygı çağrısı yapıldı. Oturma grubunun çevresine yerleştirilen tabelada, 'Bu alan yaşadığı çevreyi temiz tutmayı bilmeyen kişi/kişilerce bu hale getirilmiştir. Bu nedenle alan 7 gün boyunca kullanıma kapatılmıştır. Temiz bir çevre için herkesi duyarlı olmaya davet ediyor, anlayışınız için teşekkür ediyoruz' ifadeleri yer aldı.

Lüleburgaz Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Hüseyin Becerenel, 'Sabah olduğunda günün ilk ışıklarıyla beraber çalışma arkadaşlarımızla bütün parkları temizlemeye başlıyoruz. Fakat parkı temizlemeye başladığımızda bu ve bu tür alanları çok pis şekilde buluyoruz. Biz de Lüleburgaz Belediyesi olarak bu tür alanların kullanımını 7 gün boyunca kullanıma kapatmaya karar verdik. Amacımız bu alanlardaki pisliği, kirliliği vatandaşlarımızın görüp kendi vicdanlarını da sorgulamalarını sağlamak' dedi. (DHA)