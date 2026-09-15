KOCAELİ,(DHA)- ÇOLAKOĞLU Metalurji geleneksel hale gelen eğitim desteğini bu yıl da sürdürerek Dilovası'nda ilkokula başlayan bin öğrenciye okul çantası ve kırtasiye seti ulaştırdı.

Çolakoğlu Metalurji, faaliyet bölgesi Dilovası ve çevresinde çocukların ve gençlerin gelişimini destekleyen sosyal sorumluluk çalışmalarına devam ettiğini bildirdi. Şirketin her yıl yeni eğitim-öğretim döneminde gerçekleştirdiği ve artık geleneksel hale gelen eğitim desteği kapsamında, Dilovası Belediyesi iş birliği ile ilkokula başlayan bin öğrenciye okul çantası ve kırtasiye seti ulaştırıldı.

Kırtasiye malzemeleri dağıtım töreni, 15 Eylül Salı günü Dilovası Hacı Seyit Taşan İlkokulu'nda gerçekleştirildi. Törene Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit, Dilovası Belediye Başkan Vekili Özcan Kaya, Dilovası İlçe Milli Eğitim Müdürü Azmi Tunç, ilçe protokolü ve Çolakoğlu Metalurji temsilcileri katıldı.

Çolakoğlu Metalurji'nin çocuk ve gençlere yönelik sosyal sorumluluk yaklaşımının eğitim çalışmalarının yanı sıra spor alanındaki desteklerle de devam ettiği belirtildi. Öğrencilere dağıtılan okul çantası ve kırtasiye setlerinde Çolakoğlu Metalurji Spor Kulübü'nün logosuna da yer verildi. Kocaeli'de spor kültürünün gelişmesine katkı sunan Çolakoğlu Metalurji Spor Kulübü, özellikle Dilovası ve çevresindeki çocuk ve gençlerin fiziksel, sosyal ve kişisel gelişimlerini destekleyen çalışmalar yürütüyor.

Çolakoğlu Metalurji tarafından yapılan açıklamada, çocukların eğitim hayatlarına güçlü bir başlangıç yapmalarının sürdürülebilir bir gelecek açısından taşıdığı öneme dikkat çekilerek şu ifadelere yer verildi:

'Sürdürülebilir bir geleceğe yapılan en kıymetli yatırımın çocuklarımız ve onların eğitimi olduğuna inanıyoruz. Çocuklarımızın eğitim hayatlarına ihtiyaç duydukları temel imkanlarla, mutluluk ve özgüven içerisinde başlamaları bizim için büyük önem taşıyor. Dilovası'nda çocuklarımızın ve gençlerimizin gelişimini destekleyen çalışmalara uzun yıllardır katkı sunuyoruz. Eğitimden spora uzanan bu çalışmalarımızı, çocuklarımızın geleceğine yapılan uzun vadeli yatırımlar olarak görüyoruz. Önümüzdeki dönemde de eğitim, spor ve sosyal yaşam alanlarında çocuklarımızın gelişimine katkı sağlayacak projeleri desteklemeyi sürdüreceğiz.'