Canan İLARSLAN - Mehmet ALA / İSTANBUL, (DHA)- AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, TURKCELL ve KADEM Arasında 'Kadınların Yapay Zeka ve Güvenli İnternet Alanlarında Yetkinliklerinin Artırılmasına Yönelik İşbirliği Protokolü' imza törenine katıldı. Bakan Göktaş, 'Bugün imzalayacağımız bu protokolle, kadınları dijital dünyanın risklerine karşı koruyan stratejik bir adım atıyoruz. Bu işbirliğiyle kadınların yapay zeka alanında yetkinleşmesini ve teknoloji ekosisteminde güçlü bir yer edinmesini destekleyeceğiz' dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, TURKCELL ve KADEM Arasında 'Kadınların Yapay Zeka ve Güvenli İnternet Alanlarında Yetkinliklerinin Artırılmasına Yönelik İşbirliği Protokolü' imza törenine katıldı. İmza törenine Bakan Göktaş'ın yanı sıra Kadın ve Demokrasi Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Canan Sarı, Turkcell İletişim Hizmetleri Anonim Şirketi Genel Müdürü Ali Taha Koç ve davetliler katıldı. Konuşmaların ardından imza törenine geçildi ardından toplu fotoğraf çekildi.

'KADINLARI DİJİTAL DÜNYANIN RİSKLERİNE KARŞI KORUYAN STRATEJİK BİR ADIM ATIYORUZ'

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 'Bugün, kadınların yapay zeka ve dijital güvenlik alanındaki yetkinliklerini güçlendirecek önemli bir işbirliğini hayata geçiriyoruz. Bakanlığımız, KADEM ve Turkcell işbirliği ile bu protokolün kadınların dijital dönüşümün yalnızca izleyicisi değil, aynı zamanda öncüsü ve yön vereni olmalarını hedefliyoruz. Böylece Bakanlığımızın hizmet ağıyla Turkcell'in teknoloji birikimini ve KADEM'in saha tecrübesini ortak bir çalışma zemininde buluşturuyoruz. Bugün dünya, teknolojinin şekillendirdiği köklü bir dönüşümden geçiyor. Üretim biçimleri, meslekler, gündelik alışkanlıklarımız ve birbirimizle kurduğumuz ilişki yeniden şekilleniyor. Biz, kadınların bilgi ve tecrübesini yapay zekanın gelişimine katmanın, adil, güvenli ve insani bir dijital geleceğin şartı olduğuna inanıyoruz. Bugün imzalayacağımız bu protokolle, kadınları dijital dünyanın risklerine karşı koruyan stratejik bir adım atıyoruz. Bu işbirliğiyle kadınların yapay zeka alanında yetkinleşmesini ve teknoloji ekosisteminde güçlü bir yer edinmesini destekleyeceğiz ' dedi.

'UYGULAMAYA DÖNÜK BİLGİ VE BECERİLER KAZANDIRACAĞIZ'

Bakan Göktaş, 'Bu kapsamda 'Kadınlar için Yapay Zekâ ve Dijital Güçlenme Eğitim Programı' nı pilot iller başta olmak üzere tüm Türkiye'ye 81 ilimizde de yaygınlaştıracağız. Eğitimlerimizde kadınlara, yapay zeka ve dijital güvenlik alanında uygulamaya dönük bilgi ve beceriler kazandıracağız. Program kapsamında; dijital ebeveynlik, akıllı ev yönetimi, dijital güvenlik, ev ekonomisi ve güvenli alışveriş gibi pek çok başlıkta eğitimler vereceğiz. Böylece kadınların yapay zekayla hayatlarını kolaylaştırmalarına katkı sunacağız. Bir anne, çocuğunun dijital dünyadaki güvenliğini daha bilinçli gözetebilecek. Bir girişimci, fikrini geliştirmek ve müşterisine ulaşmak için yapay zekâ araçlarından doğru bir şekilde faydalanabilecek. Bir kadın, çevrimiçi alışverişte karşılaşabileceği riskleri daha kolay ve önden fark edebilecek. Ev ekonomisini yönetirken dijital araçlardan daha etkili biçimde faydalanabilecek. Programın etkisini ölçmek amacıyla ise analiz ve raporlama çalışmaları da yürüteceğiz. Sahadan elde ettiğimiz sonuçlarla eğitim içeriklerini sürekli güncelleyeceğiz. Değişen ihtiyaçlara cevap veren dinamik bir yapı kuracağız. Turkcell ve KADEM ile birlikte, dijital dönüşümü kadınların hayatında imkânları çoğaltan bir güce dönüştüreceğiz. Kamu, özel sektör ve sivil toplumun güç birliğiyle kadınların dijital çağın güçlü aktörleri olduğu bir gelecek inşa edeceğiz' dedi.

'KADINLARIN SÖZ SAHİBİ OLDUĞU BİR GELECEK KURUYORUZ'

Bakan Göktaş, 'Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, pek çok alanda hayata geçirdiğimiz politikalarla kadınları Türkiye'nin kalkınma hamlesinin asli unsuru hâline getirdik. Şimdi aynı güçlü iradeyi yapay zekâ çağına taşıyoruz ve kadınların yeni teknolojiler karşısında güvende, yetkin ve söz sahibi olduğu bir gelecek kuruyoruz. 2024-2028 Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planımız ile, bu güçlü iradeyi somut adımlarla hayata geçiriyoruz. Sürdürülebilir Kalkınmada Kadın Hamlesi ile fırsat eşitliğini özel sektörün kurum kültürünün ayrılmaz bir parçası hâline getiriyoruz. Dijitalleşme, yapay zekâ, finansal teknolojiler ve sürdürülebilirlik gibi geleceğin sektörlerinde kadınların ve kız çocuklarının yetkinliklerini geliştirmelerini teşvik ediyoruz. Yapay zekâ çağında, önümüzde iki yol bulunuyor. Kadınların başkaları tarafından tasarlanan sistemlere uyum sağlamalarını bekleyebiliriz ya da kadınların o sistemleri anlayan, kullanan, geliştiren ve yön veren aktörler olmalarını sağlayabiliriz. Biz ikinci yolu seçiyoruz. Kadınların değişimin gerisinde kalmadığı; değişimin öncüsü ve yönünü belirlediği bir gelecek için hazırlıyoruz ve birlikte çalışıyoruz. Kadınların tecrübelerinin teknolojiye, teknolojinin imkanlarının kadınların hayatına güç kattığı bir düzen kurmak istiyoruz. İnanıyorum ki, bugün attığımız bu adım, kadınların yeteneklerini dijital dünyanın sunduğu yeni alanlara katkı sunmasına adım atacağız ve katkı sağlayacak' diye konuştu.

'İKİ TEMEL NOKTAYA ODAKLANIYORUZ'

Kadın ve Demokrası Yönetim Kurulu Başkanı Canan Sarı ise, 'Kadınların yapay zeka dünyasında daha güçlü bir şekilde yer alabilmesi adına bugün biraradayız. Bugün imzalayacağımız protokolün kadınlara bu alanda yeni fırsatlar sunacağına inanıyoruz. Aslında bu konu bizim için yeni değil. KADEM olarak kadınların yapay zeka dünyasındaki yerini, bu alandaki fırsatları ve riskleri çeşitli çalışmalarımızda ele aldık. Bizler bu alanda iki temel noktaya odaklanıyoruz. Bir yandan bu teknolojiyi kadınların tanıması, kullanması, üretmesi ve kendi hayatları için bir fırsata dönüştürmesini çok önemsiyoruz. Diğer yandan ise yapay zekanın beraberinde getirdiği çeşitli riskleri görüyoruz ve bu risklere karşı hazırlıklı olmamız gerektiğini düşünüyoruz. Dolayısıyla bizim için mesele sadece kadınların yapay zekayı kullanmasından ibaret değil. Yapay zekayı bilinçli, güvenli ve üretken bir şekilde kullanabilmesi ve temel olarak da bu ekosistemin içinde kadınların bir özne olarak yer alabilmesi. Bugün imzalayacak olduğumuz protokolle de bu çabamızı bir adım daha ileriye taşımış olacağız' ifadelerini kullandı. (DHA)