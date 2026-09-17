İSTANBUL, (DHA)- İSTANBUL Kültür Üniversitesi (İKÜ), 2026-2027 Akademik Yılını Prof. Dr. Celal Şengör'ün katılımıyla düzenlenen törenle açtı. Törende konuşan Şengör, bilimsel merakın, yaratıcılığın, farklı disiplinlerden beslenmenin ve yaşam boyu öğrenmenin önemine dikkat çekti. İKÜ Rektörü Prof. Dr. Fadime Üney Yüksektepe ile Mütevelli Heyet Başkanı Dr. Bahar Akıngüç Günver de öğrencilere üniversite yıllarını sorgulama, üretme, sorumluluk alma ve geleceklerini inşa etme fırsatı olarak değerlendirmeleri çağrısında bulundu.

İstanbul Kültür Üniversitesi 2026-2027 Akademik Yılı Açılış Töreni, 14 Eylül Pazartesi günü Akıngüç Oditoryumu ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirildi. Törene Bakırköy Belediye Başkanı Doç. Dr. Ayşegül Ovalıoğlu, Akademisyen-Yazar Prof. Dr. h.c. (mult.) A.M. Celal Şengör, İKÜ Mütevelli Heyet Başkanı Dr. Bahar Akıngüç Günver, İstanbul Kültür Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı ve İKÜ Mütevelli Heyet Başkan Yardımcısı Ful Akıngüç İKÜ Rektörü Prof. Dr. Fadime Üney Yüksektepe, üniversite yönetimi, akademik ve idari kadro ile öğrenciler katıldı.

'SORGULAYIN, ÖĞRENİN, ÜRETİN'

İstanbul Kültür Üniversitesi 2026-2027 Akademik Yılı Açılış Töreni'nde gençlere verilen mesajların ortak noktasının; bilimsel merakı canlı tutmak, sorgulamaktan vazgeçmemek, farklı alanlardan beslenmek, yaşam boyu öğrenmek ve karşılaşılan güçlükler karşısında çözüm üretmek oluşturduğu ifade edildi.

Prof. Dr. Celal Şengör'ün 'Problemler çözmek içindir' sözleriyle belirttiği yaklaşım; Rektör Prof. Dr. Fadime Üney Yüksektepe'nin öğrencilerin çok yönlü yetkinliklerini geliştirmelerine yönelik çağrısı ve Mütevelli Heyet Başkanı Dr. Bahar Akıngüç Günver'in umut, sorumluluk ve değişim mesajıyla birleşti. İstanbul Kültür Üniversitesi, 2026-2027 Akademik Yılı'nı gençleri merak etmeye, öğrenmeye, sorgulamaya ve kendi yollarını oluşturmaya davet eden mesajlarla açtı.

'PROBLEMLER ÇÖZMEK İÇİNDİR'

Törenin davetli konuşmacısı Prof. Dr. Celal Şengör, konuşmasında gençlere bilimsel meraklarını korumaları, farklı alanlara ilgi duymaktan çekinmemeleri ve meslek yaşamlarında kendilerini belirli uzmanlık sınırları içine hapsetmemeleri çağrısında bulundu. Bilim insanının karşısına çıkan bir probleme 'Bu benim alanım değil' diyerek yaklaşmaması gerektiğini söyleyen Şengör; yeni bir problemle karşılaşıldığında onu anlamanın, ihtiyaç duyulan bilgiyi öğrenmenin ve çözüm üretebilmenin bilimsel düşüncenin temel unsurlarından olduğunu ifade etti.

Bilimsel üretimde esas olanın mevcut yöntemleri yalnızca tekrar etmek değil, yeni sorular sormak, farklı disiplinlerden beslenmek ve yeni yollar geliştirmek olduğunu belirten Prof. Dr. Şengör, gençlere yaratıcı ve bağımsız düşünmenin önemini hatırlattı. Başarının yalnızca unvanlar, ödüller ve akademik üyeliklerle değil, geride bırakılan eserlerle değerlendirilmesi gerektiğini söyleyen Şengör, 'Problemler çözmek içindir' sözleriyle gençlere karşılaştıkları güçlükler karşısında yılmamaları mesajını verdi. Üniversite yıllarının merakı geliştirmek, farklı alanları keşfetmek ve kişinin kendi yolunu oluşturması açısından önemli bir dönem olduğunu vurgulayan Şengör, öğrencilere yaşam boyu öğrenme anlayışını benimsemelerini önerdi.

Konuşmasında İstanbul Kültür Üniversitesi'nin Kurucusu ve Onursal Başkanı İnş. Yük. Müh. Fahamettin Akıngüç'ü de anan Şengör; Doğan Kuban, Bozkurt Güvenç ve Akıngüç ile gerçekleştirdikleri bir buluşmadan anılarını paylaşarak bu kuşağın eğitim, bilim ve yaratıcılık anlayışına değindi.

İstanbul Kültür Üniversitesi'nin kuruluş sürecinde karşılaşılan güçlükleri hatırlatan Şengör, 'Sıkıntılar yenmek içindir' sözleriyle öğrencilere seslendi. Fahamettin Akıngüç'ün yaratıcı düşüncesine ve eğitim anlayışına değinen Şengör, gençlere bu mirası hatırlamalarını tavsiye etti.

'ÜNİVERSİTE YILLARI KENDİNİZE VE GELECEĞİNİZE YATIRIM YAPACAĞINIZ STRATEJİK BİR DÖNEM'

İKÜ Rektörü Prof. Dr. Fadime Üney Yüksektepe, açılış konuşmasında üniversite yıllarının öğrencilerin yalnızca akademik bilgi edindikleri değil; kişisel, mesleki ve entelektüel gelişimlerini şekillendirdikleri önemli bir dönem olduğuna dikkat çekti.

Öğrencilere seslenen Prof. Dr. Yüksektepe, 'Kendinize, mesleğinize ve vizyonunuza yatırım yapmak açısından yaşamınızın en elverişli ve en stratejik dönemindesiniz' dedi.

Günümüz dünyasında uzmanlaşmanın tek başına yeterli olmadığını belirten Prof. Dr. Yüksektepe, yaşam boyu öğrenme, güçlü iletişim becerileri, takım çalışması, belirsizliğe dayanabilme ve sorumluluk alma yetkinliklerinin önem kazandığını ifade etti.

Öğrencileri üniversitenin sunduğu akademik ve sosyal olanaklardan yararlanmaya davet eden Prof. Dr. Yüksektepe, öğrenci kulüplerine katılmalarını, kampüs içindeki kısmi zamanlı çalışma imkanlarıyla deneyim kazanmalarını, uluslararası fırsatları değerlendirmelerini ve proje ya da girişim fikirlerini hayata geçirmelerini önerdi.

İKÜ'de uygulanan Sosyal Transkript sisteminin, öğrencilerin üniversite yaşamları boyunca geliştirdikleri yetkinlikleri ve üstlendikleri sorumlulukları görünür kıldığını belirten Yüksektepe, sürdürülebilir kalkınmanın da gençlerin eğitim ve kariyer yolculuğunda giderek daha önemli bir alan haline geldiğini söyledi.

Yapay zekanın eğitimden iş yaşamına kadar etkisinin arttığına dikkat çeken Yüksektepe; İKÜ bünyesinde Yapay Zekâ ve Yüksek Başarımlı Hesaplama Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin hizmete açıldığını, ön lisans ve lisans öğrencileri için Yapay Zeka Okuryazarlığı dersinin başlatıldığını belirtti. Üniversitelerin, yapay zekanın doğru anlaşılması ve etik kullanımında önemli sorumluluklar üstlenmesi gerektiğini ifade etti.

GÜNVER: UMUDUNUZU KORUYUN

İKÜ Mütevelli Heyet Başkanı Dr. Bahar Akıngüç Günver ise konuşmasında gençlerin geleceğe ilişkin ideallerinin üniversitenin en önemli motivasyon kaynaklarından biri olduğunu belirtti.

Öğrencilerden dünyaya, ülkelerine, kendilerine ve geleceklerine dair umutlarını korumalarını isteyen Dr. Akıngüç Günver; pandemi, ekonomik kriz, savaşlar, iklim sorunu, eşitsizlikler, şiddet ve ayrımcılık gibi sorunların genç kuşakların yaşamını doğrudan etkilediğini söyledi. Buna karşın değişimin ancak çaba ve sorumlulukla mümkün olabileceğini söyleyen Dr. Günver, 'Madem hayattayız, bugün buradayız, demek ki değişim için bir çabamız, bir umudumuz, bir hayalimiz var' dedi.

Gençlerin yapay zekanın hızla geliştiği bir dönemde üniversite eğitimine başladıklarına dikkat çeken Günver, teknolojik gelişmelerin sunduğu imkanların beraberinde yeni sorumluluklar ve riskler de getirdiğini ifade etti.

Bu süreçte eğitimin gençler için temel rehberlerden biri olacağını belirten Dr. Günver, öğrencilere üniversite yıllarını sorgulayarak, araştırarak ve kendilerini geliştirerek değerlendirmeleri çağrısında bulunarak şu ifadeleri kullandı:

'Sorgulamanız, araştırmanız, gelişmeniz için üniversite yılları müthiş bir deneyimdir. Bu yılları en iyi şekilde değerlendirin.'

Konuşmasında İKÜ'nün Kurucusu ve Onursal Başkanı Fahamettin Akıngüç'ü de anan Dr. Günver, onun ülke sevgisi, eğitim tutkusu, insana ve emeğe verdiği değerin İstanbul Kültür Üniversitesi'nin temelini oluşturduğunu ifade etti.