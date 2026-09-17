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Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)

Kaza, gece saatlerinde Bodrum-Turgutreis kara yolunda meydana geldi. Metin Ede'nin kontrolünü yitirdiği 48 AUT 829 plakalı motosiklet önce refüje, ardından da aydınlatma direğine çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrolünde motosiklet sürücüsü Ede'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

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