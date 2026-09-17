Londra Hornsey Atatürk Okulu, yeni eğitim yılı için öğrenci kayıtlarını almaya başladı. Türkçe eğitimini ve kültürel faaliyetleri bir arada sunan okul, yeni dönemde öğrencilerini yeniden buluşturmaya hazırlanıyor.

Hornsey Girls School, Inderwick Road, London N8 9JF adresinde eğitim verecek olan Hornsey Atatürk Okulu’nda, Reception’dan A Level’a kadar Türkçe dersleri verilecek. Program kapsamında ayrıca A/A GCSE ve A Level sınavlarına hazırlık*, halk oyunları, müzik ve çeşitli kültürel aktiviteler de yer alacak.

Yeni eğitim dönemi 20 Eylül Pazar günü saat 09.45’te başlayacak. Dersler ise her Pazar günü 10.00-14.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

Çocuklarının Türkçe dil becerilerini geliştirmesini, Türk kültürüyle bağlarını güçlendirmesini ve akademik eğitimlerine destek olmasını isteyen aileler, kayıt ve detaylı bilgi için okul yetkilileriyle iletişime geçebilir.

Kayıt ve Bilgi

Zeliş Teman Özakınsel

Telefon: 07958 338 868

Yeni eğitim yılında Hornsey Atatürk Okulu, öğrencilerini Türkçe, sanat, müzik ve kültürle iç içe bir eğitim ortamında buluşturmaya hazırlanıyor.