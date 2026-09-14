Ece ÇAM- Ali Sencer ARSLAN- Fırat ALKIZ/ İSTANBUL, (DHA)- MEKTEBİM Koleji, yeni eğitim-öğretim yılında Beylikdüzü, Bahçelievler ve Zonguldak Ereğli'de üç yeni kampüs açtı. Mektebim Koleji Kurucusu, Eğitim Girişimcisi Ümit Kalko, 'Bugün kapıları açıyoruz ama sadece açılan okullarımızın kapısı değil; çocuklarımızın hayallerine de yeni bir kapı açacağız, geleceğe yeni bir kapı açacağız, başarıya yeni bir kapı açacağız. Çocuklarımızın sadece doğru cevaplar veren nesiller değil, sınavda başarılı olan nesiller değil; doğru sorular soran nesiller olmasını ve hayatta başarılı olan nesiller olmasını ümit ediyoruz. Bunun için de var gücümüzle çalışacağız' dedi.

Mektebim Koleji, 2026-2027 eğitim-öğretim yılına giriş yaptı. İstanbul'da Beylikdüzü ve Basın Ekspres, Zonguldak'ta ise Karadeniz Ereğli kampüsleri, ilk ders ziliyle birlikte eş zamanlı törenlerle öğrencilerine kapılarını açtı. Basın Ekspres Kampüsü'ndeki törene, Mektebim Koleji Kurucusu Ümit Kalko, Uygulamalı Dersler Koordinatörü Caner Toptaner ve Kampüs Müdürü Nilay Serter, Beylikdüzü Kampüsü'ne Eğitim Direktörü Ferhat Argın, Ortaokul-Lise Koordinatörü Çetin Yağlı ve Kampüs Müdürü Yasin Töre, Ereğli Kampüsü'ne ise PDR Koordinatörü Oktay Çetinkaya ve Kampüs Müdürü Münevver Tunçay, aileler ve öğrenciler katılım sağladı.

Mektebim Koleji Kurucusu, Eğitim Girişimcisi Ümit Kalko, yeni eğitim öğretim yılını Basın Express Kampüsü'nde konuşma yaptı. Kalko, hem yeni kampüslerin hem de yeni eğitim-öğretim yılının açılışını yaptıklarını belirterek, 'Şu anda Türkiye'de aynı anda binlerce okulda yaklaşık 1 milyon 800 bin öğrencimiz eğitim-öğretime başlıyor. Basın Express Kampüsümüz bugün hem yeni açılışını yapmış oluyor hem de yeni eğitim-öğretim yılının açılışını yapmış oluyoruz. Bu kampüsümüzün önemli özelliklerinden birisi; burası genel merkeze ait olan bir okul ve 140 kampüsü temsil eden tüm genel merkez de buradan yönetiliyor. Dolayısıyla bu kampüsümüz, her kampüsümüz başarılı olacak ama bu kampüsümüz daha başarılı olmak zorunda. Çünkü bizler burada olacağız. Bizlerin de burada olmasının mutlaka çocuklarımıza, öğretmenlerimize ve eğitim camiasına ayrı bir katkısı olacaktır diye düşünüyorum. Tabii ki bugün kapıları açıyoruz ama sadece açılan okullarımızın kapısı değil; çocuklarımızın hayallerine de yeni bir kapı açacağız, geleceğe yeni bir kapı açacağız, başarıya yeni bir kapı açacağız. Çocuklarımızın sadece doğru cevaplar veren nesiller değil, sınavda başarılı olan nesiller değil; doğru sorular soran nesiller olmasını ve hayatta başarılı olan nesiller olmasını ümit ediyoruz. Bunun için de var gücümüzle çalışacağız' dedi.

'BUGÜNÜN KÜÇÜĞÜ SİZSİNİZ AMA YARININ BÜYÜKLERİ DE SİZLER OLACAKSINIZ'

Kalko, 'Ülkemiz çok stratejik bir konumda. Onun için bizim genç nüfusumuza, başarılı bir nüfusa, vatanına, milletine sahip çıkan nüfuslara daha çok ihtiyacımız var. Hep söylediğimiz bir söz: Bugünün küçüğü sizsiniz ama yarının büyükleri de sizler olacaksınız. Onun için soru sormaktan kaçınmayın, hata yapmaktan kaçınmayın, merak etmekten kaçınmayın değerli çocuklar. Öğretmenlerimiz bizim en güçlü tarafımız. Çünkü onlar bizim 'Bir okulun en güçlü tarafı öğretmenleridir' lafının gerçekten karşılık bulduğu bir tarafta öğretmenlerimizin heyecanı bizim en kıymetli gücümüz. Okulumuz evet çok güzel; baktığınız zaman bahçesiyle, içerideki olanaklarıyla ama öğretmenin sevgisi, öğretmenin ilham veren yaklaşımı olmadığı zaman da bunların çok bir anlamı olmuyor. O açıdan da bu okulumuzun en büyük gücü öğretmenlerimizin heyecanı olacaktır' ifadelerini kullandı.

'EVLATLARINIZ BİZLERE EMANET'

Kalko, 'Değerli veliler, içini rahat olsun sizlerin de. Hayatınızdaki en kıymetli varlıklar olan evlatlarınızı bizlere emanet ettiğinizi biliyoruz, bu sorumluluktayız. İnşallah bu eğitim-öğretim yılından başlayarak uzun yıllar sizlerle de güzel bir birlikteliğimiz olur. Çocuklarımız da bizlerle birlikte başarılara kapılarını aralarlar. Yeni eğitim-öğretim yılımızın hem okulumuza hem sizlere hem de tüm eğitim camiasına hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum' diye konuştu.

'ONLAR BU OKULUN İLK MEKTEPLİLERİ OLACAK'

Mektebim Koleji Kampüs Müdürü Nilay Serter yeni eğitim- öğretim süreci ve açılışla ilgili şu ifadeleri kullandı:

'Bugün bizim için yalnızca yeni bir eğitim-öğretim yılının ilk günü değil; bugün yeni bir okulun hikayesinin başladığı gün. Birazdan koridorlarımız çocuklarımızın sesleriyle dolacak, ilk dersler başlayacak, ilk arkadaşlıklar kurulacak ve sonrasında ilk anılar yavaş yavaş birikmeye başlayacak. Ve yıllar sonra bu kampüsün hikayesi anlatılırken bugün burada bulunan öğrencilerimiz için çok özel bir cümle kurulacak: Onlar bu okulun ilk Mekteplileri olacak.

'Sevgili öğrencilerim; bu okulda sizlerden yalnızca başarılı öğrenciler olmanızı istemiyoruz tabii ki. Merak edin, soru sorun, sorgulayın; 'Neden böyle?', 'Niye böyle yapıyoruz?', 'Niçin bunu öğreniyoruz?' deyin. Cesaretle deneyin. Her şeyden önemlisi de iyi insan olmayı önemseyen bireyler olmanızı istiyoruz. Çünkü biz sizlere yalnızca geleceğe hazırlamak değil, sizlerin geleceği güzelleştirecek insanlar olmanızı istiyoruz. Sevgili Mektepliler; bugün bu hikayenin ilk sayfasını sizlerle birlikte yazmaya başlıyoruz. Dilerim bu sayfalar yıllar boyunca merakla, dostlukla, emekle, başarıyla ve unutulmayacak güzel anılarla dolsun. Mektebim Koleji Basın Ekspres Kampüsümüzün açılışının ve 2026-2027 eğitim-öğretim yılının hepimize hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. Yeni okulumuza, yeni hayallere ve birlikte kuracağımız güzel bir geleceğe hoş geldiniz'

'YENİ BİR EĞİTİM-ÖĞRETİM YILINA BAŞLAMANIN HEYECANINI VE GURURUNU YAŞIYORUZ'

Zonguldak Mektebim Koleji Okul Müdürü Münevver Tunçay ise 'Mektebi Koleji ailesi olarak yeni bir eğitim-öğretim yılına başlamanın heyecanını ve gururunu yaşıyoruz. Bugün hepimiz için yeni bir sayfanın, yeni umutların ve güzel başlangıçların ilk günü. Sevgili öğrencilerimiz, bugün bu okulun kapısından içeri girerken belki heyecanlı, belki meraklı, belki de biraz tedirginsiniz. Bilmenizi isterim ki burada her birinizin ayrı bir değeri, ayrı bir hikayesi var. Sizden yalnızca başarılı olmanızı değil; hayal kurmanızı, cesaret etmenizi, hata yaptığınızda yeniden başlamanızı ve iyi bir insan olmanızı istiyoruz. Çünkü yıllar sonra hatırlayacağınız en güzel şey, aldığınız notlardan çok, burada kurduğunuz dostluklar ve kalbinizde taşıdığınız güzel anılar olacaktır. Kıymetli velilerimiz, bugün bizlere yalnızca çocuklarınızı değil, umutlarınızı ve en kıymetli emanetlerinizi teslim ediyorsunuz. Bu güvenin sorumluluğunu yüreğimizde taşıyoruz. Çocuklarımızın yalnızca akademik başarısını değil, mutluluğunu, özgüvenini ve karakter gelişimini de birlikte önemseyeceğiz. Onlar büyürken biz de yanlarında olacağız. Çünkü bir çocuğun geleceğini şekillendirmek, ancak okul ve aile el ele verdiğinde anlam kazanır' dedi.

'MEKTEBİM KOLEJİYLE YENİLİKÇİ EĞİTİM ANLAYIŞINI YURDUN HER KÖŞESİNE ULAŞTIRMANIN MUTLULUĞUNU YAŞIYORUZ'

Zonguldak Mektebim Kolejleri Rehberlik Koordinatörü Oktay Çetinkaya da 'Mektebim Koleji olarak, yenilikçi eğitim anlayışımızı ve kurum kültürümüzü yurdumuzun her köşesine ulaştırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bugün kapılarını açtığımız bu modern eğitim yuvası, yalnızca bir bina değil; dünyayı okuyabilen, donanımlı ve vizyoner nesillerin yetişeceği yeni bir yaşam alanıdır. Büyük bir emek ve inançla hayata geçirdiğimiz bu yeni kampüsümüzün öğrencilerimize, bölgemize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyor; katılımınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum' diye konuştu.

'NİCE BAŞARI HİKAYELERİNE EV SAHİPLİĞİ YAPACAĞIZ'

Beylikdüzü Mektebim Koleji Açılış Töreni'ne katılan Mektebim Kolejleri Eğitim Direktörü Ferhat Argın ise, heyecanlı olduklarına vurgu yaparak; 'Bugün, Mektebim Koleji ailesi olarak yeni bir başlangıcın heyecanını hep birlikte yaşıyoruz. Yeni kampüsümüzün açılışında sizlerle bir arada olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Sevgili öğrencilerimiz; bu kampüs artık sizlerin. Burada yeni şeyler öğrenecek, yeni arkadaşlıklar kuracak, hayallerinizi büyütecek ve kendi başarı hikâyenizi yazacaksınız. Bu yolculukta en büyük gücümüz öğretmenlerimiz, en değerli paydaşlarımız velilerimiz ve geleceğe dair en büyük umudumuz ise öğrencilerimizdir. Emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Kampüsümüzün nice başarı hikâyesine, güzel dostluklara, bilimsel çalışmalara, sanatsal ve sportif başarılara ev sahipliği yapacağına yürekten inanıyorum. Yeni eğitim- öğretim yılımız hayırlı uğurlu olsun' dedi.

'BU KAMPÜSTE ÇOK BÜYÜK BİR AİLE OLMAK İSTİYORUZ'

Beylikdüzü Mektebim Koleji Okul Müdürü Yasin Töre ise açılış töreninde yaptığı konuşmada her çocuğun keşfedilmeyi bekleyen ayrı potansiyelleri olduğuna dikkat çekerek 'Bazen bir matematik probleminde, bazen bir kitabın sayfalarında, bazen bir spor salonunda, bazen bir müzik çalışmasında, bazen de arkadaşına uzattığı küçük bir yardım elinde ortaya çıkar o potansiyel. Bizim görevimiz ise o potansiyeli görmek, desteklemek ve doğru şekilde büyütmektir. Çünkü bir eğitim kurumunu güçlü yapan sadece binası, teknolojisi ya da imkânları değildir. Bir okulu güçlü yapan; öğretmeni, öğrencisi, velisi ve yöneticisiyle oluşturduğu güven kültürüdür. Biz bu kampüste sizlerle birlikte büyük bir aile olmak istiyoruz. Sevgili öğretmenlerimiz; bu okulun ruhunu ve geleceğini sizler şekillendireceksiniz. Her öğrencimizin hayatında iz bırakacak, onların yalnızca öğretmeni değil, gerektiğinde yol göstericisi ve ilham kaynağı olacaksınız. Biliyorum ki bu okulun en büyük gücü sizlerin emeği, sevgisi ve inancıdır. Sevgili Öğrencilerimiz; Burası artık sizin okulunuz. Burada hata yapabilirsiniz, yeniden deneyebilirsiniz, merak edebilirsiniz, soru sorabilirsiniz, hayal kurabilirsiniz. Kendiniz olmaktan ve büyük hayaller kurmaktan asla vazgeçmeyin. Yeni eğitim yuvamızın; başarıyla, mutlulukla, güzel anılarla ve geleceğe umutla bakan nesillerle dolmasını diliyorum. Hep birlikte nice başarılara' diye konuştu.