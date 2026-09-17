ÇİN, (DHA) - ÇİN Ticaret Bakanlığı Sözcüsü He Yadong, ABD ile gümrük vergilerinin düşürülmesi konusunda temasta olduklarını bildirdi.

Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü He Yadong, bugün düzenlenen basın toplantısında, Çin ile ABD arasında 30 milyar doları bulan karşılıklı tarife indirimini ele alan müzakerelerdeki son gelişmelere değindi. He, iki tarafın ekonomik ve ticari ekiplerinin gümrük vergileri konusunda sıkı temasta bulunduğunu belirtti.

Sözcü He konuşmasında, Avrupa Komisyonu'nun Avrupalı şirketlere öncelik tanıyacak 'Made in EU' şartını içeren maddelerin bulunduğu Kamu Alımları Yasası ile ilgili değerlendirmede bulundu. Avrupa Komisyonu'nun bu yasadaki 'Made in EU' şartının yanı sıra değerlendirme standartlarına güvenlik gibi piyasa dışı koşulları da dahil ettiğini vurgulayan He, ileri sürülen koşulları karşılamayan üçüncü ülke firmalarının dışlandığını veya kısıtlama getirildiğini, bunun da Çin'in dikkatini çektiğini söyledi.

He Yadong, Çin'in, Avrupa Birliği'ni (AB) Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) normlarına bağlı kalarak açık piyasayı korumaya ve yasa taslağındaki ayrımcı maddeleri düzeltmeye çağırdığını kaydederek, 'AB'den firmaların Avrupa'da yatırım ve iş yapması için eşit, şeffaf ve ayrımcı olmayan bir iş ortamı yaratmasını bekliyoruz' dedi.