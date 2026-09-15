ANKARA, (DHA)- MİLLİ Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Sudan Eğitim Bakanı Tuhami El-Zain Hajar ve beraberindeki heyet ile görüştü.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Sudan Eğitim Bakanı Tuhami El-Zain Hajar ve beraberindeki heyet ile bir araya geldi.

Bakan Tekin, gerçekleşen görüşmede Türkiye ile Sudan'ın iyi ilişkileri bulunan iki dost ve kardeş ülke olduğunu söyledi. Tekin, Sudan'ın 2017 yılında FETÖ okullarının Türkiye Maarif Vakfı'na devriyle ilgili gösterdiği hassasiyet için konuk bakana teşekkür etti. Bakan Tekin, Sudan heyetinin gündeme getirdiği mesleki teknik eğitim, öğretmen eğitimi, dijital altyapının yeniden inşa edilmesi, Sudan Dil Merkezinde Türkçe kurslarının açılması gibi konularda destek vermeye hazır olduklarını vurguladı. Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde eğitim öğretimle ilgili olarak çok ciddi mesafe katettiğine dikkat çeken Tekin, 'Biz bütün tecrübemizi, desteğimizi Sudanlı kardeşlerimiz için seferber etmeye hazırız' dedi.

Tekin, Sudan tarafından müfredatta yapılacak düzenlemenin önemli bir adım olacağını ifade ederek Türkiye'nin de eğitim müfredatında değişiklikler yaptığını, bunların karşılığını uluslararası değerlendirme raporlarında almaya başladıklarını anlattı. Tekin, 'PISA skorları açıklandı, Türkiye bütün alanlarda puanını yükselten tek OECD ülkesi oldu' değerlendirmesinde bulundu.

İki ülke arasında eğitim alanındaki ilişkilerin hukuki zemine oturtulacağı bir mutabakat zaptının hazırlığının yapılacağını kaydeden Bakan Tekin, gündeme gelen başlıkların tümünün mutabakat zaptında yer alabileceğini söyledi.

'TÜRKİYE'NİN TECRÜBESİNDEN YARARLANMAK İSTİYORUZ'

Sudan Eğitim Bakanı Hajar da en önem verdikleri konuların başında mesleki ve teknik eğitimin geldiğini söyledi. Türkiye'nin bu alandaki tecrübesinden yararlanmak istediklerini kaydeden Hajar, dijital teknolojilerle ilgili de iş birliği yapmaya ihtiyaç duyduklarını dile getirdi. Sudanlı öğretmenlerin Türkiye'ye gelerek elektronik platformlar üzerinde eğitim görmelerini istediklerini aktaran Hajar, öğretmenlerin Türkçe eğitimi almasını ve Sudan'da Türkçe öğretilmesini de arzu ettiklerini kaydetti. Hajar, Sudan'da yapılacak müfredat değişikliği konusunda ortak bir çalışma grubu kurulması talebini de Bakan Tekin'e iletti. (DHA)