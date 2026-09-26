Esra GÜNTEPE -Mehmet ALA / İSTANBUL, (DHA) BAHÇEŞEHİR Üniversitesi'nin (BAU) Beşiktaş'taki Güney Kampüsü'nde yer alan BAU Kültür ve Kongre Merkezi, düzenlenen lansmanla hizmete açıldı.

İstanbul'un yeni etkinlik merkezlerinden biri olarak konumlanan yapı; kongre, uluslararası zirve, konferans, lansman, kültür-sanat etkinlikleri ve kurumsal toplantılara ev sahipliği yapacak. Lansmana Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları Başkanı Enver Yücel, Bahçeşehir Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Hüseyin Yücel, BAU Rektörü Prof. Dr. Esra Hatipoğlu, BAU Mütevelli Heyeti üyeleri ve davetliler katıldı.

Boğaz kıyısındaki BAU Kültür ve Kongre Merkezi'nde büyük organizasyonlar için 500 kişi kapasiteli Conference Hall-I, seminer, eğitim, atölye ve lansmanlar için 270 kişi kapasiteli Dr. Burhan Kara Conference Hall ile panel, sunum, toplantı ve proje çalışmaları için farklı büyüklüklerde salonlar bulunuyor. Eğitim, kültür-sanat ve iş dünyasını aynı çatı altında buluşturmayı hedefleyen merkez, esnek mimarisi ve teknik altyapısıyla farklı organizasyonlara hizmet verecek.

790 METREKARELİK FUAYE ALANI

Merkezin 790 metrekarelik fuaye alanı da organizasyonların sosyal ve iletişim ihtiyaçlarını destekleyecek şekilde tasarlandı. LED ekranlar, ses sistemi, yönlendirme altyapısı ile oturma ve dinlenme alanlarının bulunduğu fuaye, katılımcıların bir araya gelerek iletişim kurabileceği bir alan olarak planlandı.

'KAPILARIMIZI AYNI ZAMANDA BİR DENEYİME AÇIYORUZ'

BAU Kültür ve Kongre Merkezi Direktörü Aslıhan Umar, merkezin vizyonuna ilişkin bilgi vererek, 'Biz bugün Bahçeşehir Üniversitemizin yeni kampüsünde BAU Kültür ve Kongre Merkezi'nin kapılarını açıyoruz. Kapılarımızı aynı zamanda bir deneyime açıyoruz. Sloganımız da bu; 'İstanbul'un kalbinde yepyeni bir deneyim alanı' diyoruz. Çünkü kullanıcıların yalnızca pasif olduğu bir yer değil, aynı zamanda aktif olduğu, bilgiyi paylaştığı ve deneyimlediği bir yapı kurgulamak istiyoruz' dedi.

Merkezde farklı büyüklüklerde ve farklı niteliklerde salonlar bulunduğunu belirten Umar, 'Ana konferans salonlarımız var, focus grup sınıflarımız var. Burada bilginin paylaşıldığı, üretildiği yapılar kurmak istedik. 'Forum' adını verdiğimiz salonda özgür düşüncenin hayat bulmasını, 'Platform' alanında ise öğrencilerimizin, akademinin ve sektörün buluşmasını hedefledik' diye konuştu.

'AKADEMİ, SEKTÖR VE KÜLTÜR-SANAT AYNI ÇATIDA BULUŞACAK'

Merkezin yalnızca büyük organizasyonlara değil, kültür ve sanat etkinliklerine de ev sahipliği yapacağını söyleyen Umar, 'Amacımız bilgiyi, akademiyi ve sektörü bir araya getirmek, bunu kültür ve sanat faaliyetleriyle taçlandırmak. Büyük zirvelerden kongrelere, konferanslardan sektör buluşmalarına ve lansmanlara kadar birçok etkinliğe ev sahipliği yapacağız. Aynı zamanda konserler, tiyatro gösterileri, sergiler ve kültürel buluşmalar da burada hayat bulacak' ifadelerini kullandı.

Üniversite bünyesinde yer almasının merkeze ayrı bir değer kattığını dile getiren Umar, 'Bu ne demek oluyor? Üniversitenin akademik birikimi sektörle buluşacak, öğrenciler sektörle buluşacak. Yaratıcılığın geliştiği bir merkez olması için kültürü ve sanatı da unutmadık. İstanbul'da, Boğaz'da, kültürlerin ve medeniyetlerin kesişim noktasındayız. Biz de bu merkezi bu bağlantının üzerine kurduk' dedi.

Kampüs içerisinde yer alan tarihi Gazi Osman Paşa Yalısı'nın üniversite tarafından yeniden işlevlendirilerek kültürel mirasa kazandırıldığını belirten Umar, bu birikimden güç alarak üretmeye devam edeceklerini söyledi.

'KÜLTÜR KONGRE MERKEZİMİZ HERKESE AÇIK'

Merkezin herkese açık olduğunu vurgulayan Umar, 'Büyük zirvelerden kongrelere, lansmanlardan marka ve sektör buluşmalarına, kültür-sanat faaliyetlerine kadar çok geniş bir yelpazede hizmet vereceğiz. Burası hepimizin merkezi' dedi.

Merkezin yalnızca kapalı alanlarla sınırlı olmadığını da belirten Umar, 'İstanbul'un kalbinde, Beşiktaş'ta, Boğaz'dayız. Açık hava alanlarını da merkezin bir parçası olarak planladık. BAU Port adını verdiğimiz alanda da etkinliklerimize devam edeceğiz' ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ve merkezin tanıtım filminin gösteriminin ardından lansman, müzik dinletisiyle sona erdi.