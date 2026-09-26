İZMİR, (DHA)- İZMİR Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE), üniversitelerin sürdürülebilirlik performansını değerlendiren GreenMetric Dünya Üniversiteleri Sıralaması'nda dünya genelinde 117'nci sıraya yükseldiğini duyurdu.

2025 yılında 105 ülkeden 1.745 üniversitenin katıldığı GreenMetric Dünya Üniversiteleri Sıralaması'nda İYTE 123. sırada yer alırken, 2026 sonuçlarına göre 110 ülkeden 2016 üniversite arasında 117. sıraya yükselerek başarıya imza attı. Bu başarı; çevreye duyarlı kampüs uygulamalarının yanı sıra eğitim, araştırma ve sürdürülebilirlik alanlarında yürütülen çalışmaların bütüncül bir anlayışla ele alınmasının bir sonucu olarak öne çıkıyor.

'İYTE'NİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VİZYONU KÜRESEL BAŞARILARLA GÜÇLENİYOR'

İYTE Rektörü Prof. Dr. Yusuf Baran, GreenMetric sıralamasında elde edilen başarının üniversitenin sürdürülebilirlik vizyonunun uluslararası ölçekteki karşılığını ortaya koyduğunu belirterek şu değerlendirmede bulundu: 'İYTE olarak sürdürülebilirlik alanında ortaya koyduğumuz çalışmaların uluslararası ölçekte karşılığını her geçen yıl daha güçlü biçimde görmekten büyük gurur duyuyoruz. GreenMetric Dünya Üniversiteleri Sıralaması'nda 2020 yılında 217. sırada bulunan İYTE'nin bugün 117. sıraya yükselmesi, sürdürülebilirlik vizyonumuz doğrultusunda attığımız adımların ve bu alandaki kararlı çalışmalarımızın somut bir göstergesidir. Bu anlamlı yükselişin arkasında akademisyenlerimizin bilimsel üretimi, öğrencilerimizin duyarlılığı ve tüm çalışma arkadaşlarımızın özverili emeği bulunuyor. İYTE'nin sürdürülebilirlik yolculuğuna katkı sunan tüm İYTE ailesine gönülden teşekkür ediyorum. İYTE olarak bilim ve eğitimin gücünü sürdürülebilir bir gelecek için kullanmaya; kampüsümüzü daha çevreci, daha yaşanabilir ve gelecek nesillere karşı sorumluluğumuzu gözeten bir anlayışla geliştirmeye kararlılıkla devam edeceğiz.'