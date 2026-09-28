İSTANBUL, (DHA)- ÜNİVERSİTELERİN çevresel sürdürülebilirlik alanındaki politika, uygulama ve performanslarının farklı göstergeler üzerinden değerlendirildiği UI GreenMetric verileri, Azerbaycan'da düzenlenen UI GreenMetric Sürdürülebilir Üniversiteler Sıralaması '2026 Sonuçları ve Ödül Töreni'nde ele alındı. İstanbul Kültür Üniversitesini Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Burcu Yavuz Tiftikçigil'in temsil ettiği toplantıda, üniversitenin Sürdürülebilir Kalkınma Merkezi tarafından yürütülen veri giriş ve analiz süreçleri de paylaşıldı. İstanbul Kültür Üniversitesi (İKÜ), UI GreenMetric Dünya Üniversiteleri Sıralaması 2026 sonuçlarında toplam GreenMetric puanını son üç yılda 3 bin 720'den 5 bin 472,5'e yükselterek yüzde 47,1 oranında artış gösterdiğini bildirdi.

İstanbul Kültür Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fadime Üney Yüksektepe, UI GreenMetric sıralamasında üniversitenin sergilediği yükselişi hakkında, 'Geçtiğimiz yıl Magna Charta Universitatum 2020 belgesini imzalayarak üniversite olarak yalnızca kendi kampüsümüze değil, dünyaya karşı da taşıdığımız sorumluluğu güçlü bir biçimde ortaya koyduk. Sürdürülebilirliğin yalnızca çevresel göstergelerle sınırlı olmayan; toplumsal adalet, ekonomik dayanıklılık ve kültürel sürekliliği de kapsayan bütüncül bir yaklaşım olduğu bilinciyle faaliyetlerimizi sürdürdük. Dolayısıyla, UI GreenMetric'teki istikrarlı gelişimimizin kökeninde de bu bilinç yatıyor. Önümüzdeki yıllarda da hedefimiz, bu yükselişi korumak' dedi.

2026 sonuçlarında İKÜ'nün özellikle Enerji ve İklim Değişikliği alanındaki performansının öne çıktığına dikkati çeken İKÜ Rektörü Prof. Dr. Yüksektepe, bu kategoride 2025 yılında 720 olan puanın, 2026'da 885'e yükselerek bir yılda 165 puanlık artış gösterdiğini belirtti. Rektör Prof. Dr. Üney Yüksektepe, İKÜ'nün dijitalleşme ve çevre kategorisindeki gelişmesini ise şöyle özetledi:

'Su Yönetimi alanındaki puan 350'den 455'e yükseldi. Ulaşım kategorisinde de 897,5 olan puan 947,5'e çıktı. İKÜ, 2026 yılında değerlendirmeye yeni dahil edilen Yönetişim ve Dijitalleşme kategorisinde ise 647,5 puan elde etti. Üniversitenin toplam GreenMetric puanı yalnızca son bir yılda 4 bin 970'den 5 bin 472,5'e yükselerek yüzde 10,1 oranında arttı.'

İKÜ'nün UI GreenMetric sürecini, İstanbul Kültür Üniversitesi Sürdürülebilir Kalkınma Merkezi Müdürü ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Burcu Yavuz Tiftikçigil şu sözlerle özetledi: 'Üniversite olarak 2024 yılında değerlendirmeye katılan üniversitelerin yaklaşık yüzde 20'sinin üzerinde yer almıştık. 2026 yılında bu oranı yaklaşık yüzde 48'e taşıdık. Bu sonuç, üniversitenin sürdürülebilirlik alanındaki gelişiminin yalnızca sıralamadaki yeriyle değil, giderek genişleyen uluslararası katılım içerisindeki konumuyla birlikte değerlendirilmesinin önemini ortaya koyuyor.'

İKÜ'nün gelişiminin toplam puandaki artışla sınırlı kalmadığına dikkati çeken Prof. Dr. Tiftikçigil, 'GreenMetric verileri, yıllar arasındaki değişimin izlenmesine ve sürdürülebilirlik çalışmalarında öncelikli alanların belirlenmesine katkı sağlıyor. Üniversite, 2024 yılından 2026 yılına uzanan dönemde dünya sıralamasında 129 basamak ilerleme kaydetti. Bu gelişimi daha anlamlı kılan göstergelerden biri ise UI GreenMetric'e katılan üniversitelerin sayısındaki önemli artış oldu. 2024 yılında 95 ülkeden 1.477 üniversitenin yer aldığı değerlendirmeye, 2026 yılında 110 ülkeden 2.016 üniversite katıldı. Katılımcı sayısının yaklaşık yüzde 36 arttığı daha geniş ve rekabetçi bir ortamda İKÜ, göreli konumunu da belirgin biçimde güçlendirdi' ifadelerini kullandı.

İKÜ tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

'İKÜ'nün UI GreenMetric süreci, İstanbul Kültür Üniversitesi Sürdürülebilir Kalkınma Merkezi koordinasyonunda yürütülüyor. Merkez, üniversitenin sürdürülebilirlik göstergelerine ilişkin verilerin toplanması, GreenMetric sistemine girilmesi ve sonuçların analiz edilmesi süreçlerini gerçekleştiriyor. Elde edilen sonuçlar yalnızca bir sıralama göstergesi olarak değil, üniversitenin güçlü ve gelişime açık alanlarını belirleyen bir sürekli iyileştirme aracı olarak değerlendiriliyor. Böylece UI GreenMetric 2026 sonuçları, İKÜ'nün sürdürülebilirliği tek seferlik çalışmalar yerine uzun vadeli ve ölçülebilir bir gelişim süreci olarak ele alan yaklaşımının sonuçlarını ortaya koyuyor.

'Üç yıllık süreçte toplam puanın yüzde 47,1 artırılması; enerji ve iklim değişikliği, su yönetimi ve ulaşım gibi alanlarda sağlanan ilerlemeler ve genişleyen uluslararası katılım içerisinde üniversitenin göreli konumunun güçlenmesi, sürdürülebilir kampüs hedefleri doğrultusunda atılan adımların somut göstergelerini oluşturuyor. İstanbul Kültür Üniversitesi, Sürdürülebilir Kalkınma Merkezi koordinasyonunda; veriye dayalı, ölçen, analiz eden, geliştiren ve sürekliliği esas alan bir sürdürülebilirlik yaklaşımıyla çalışmalarına devam edecek.'