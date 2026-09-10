Murat SOLAK/İSTANBUL,(DHA)- MALTEPE'de ev sahibi ile kiracı arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine kiracı Mehmet T., ev sahibi Osman A. (61) ile eşi Nursen A.'yı (61) öldürerek olay yerindeki avukat Emir Ali S.'yi ise yaraladı. Saldırıda vurulan Emir Ali S.'nin olay yerinden yaralı olarak kaçmaya çalıştığı görüntüler ortaya çıktı.

Olay, saat 13.10 sıralarında Gülsuyu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, kiracı Mehmet T., tartıştığı ev sahibi çifte silahla ateş açtı. Saldırıda ev sahibi Osman A. ve eşi Nursen A. hayatını kaybederken, olay yerinde bulunan avukat Emir Ali S. ise ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, özel harekat ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplere direnen şüpheli Mehmet T.'nin binadan etrafa silahla ateş ettiği öğrenildi. Şüpheli, özel harekat polisleri tarafından yakalandı.

YARALANAN AVUKATIN KAÇTIĞI ANLAR KAMERADA

Çevredeki güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, şüphelinin bacağından vurarak yaraladığı avukat Emir Ali S.'nin olay yerinden koşarak kaçtığı anlar yer aldı. (DHA)