Ruken KADIOĞLU-Şevval CİNDİR/İSTANBUL, (DHA)- MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Avrupa Parlamentosu'nda alınan karara ilişkin, 'Kıbrıs Türk halkını sistematik saldırı ve katliamlardan kurtaran, adaya barış ve huzur getiren 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'na ve kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimize yönelik mesnetsiz iddiaları şiddetle reddediyoruz. Avrupa Parlamentosu Kadın Hakları ve Cinsiyet Eşitliği Komisyonu'nca, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) Türk Silahlı Kuvvetleri'ni hedef alan sözde bir anıt projesine kaynak ayrılmasının tavsiye edilmesi, tarihi gerçekleri çarpıtmaya yönelik taraflı yaklaşımın yeni bir örneğidir' açıklamasını yaptı.

MSB Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, son bir haftada gerçekleştirilen faaliyetlerine ilişkin İstanbul'daki Çok Uluslu Müşterek Harp Merkezi Komutanlığı'nda basın bilgilendirme toplantısı düzenledi. Tuğamiral Aktürk, Çok Uluslu Müşterek Harp Merkezi Komutanlığı'na ilişkin, 'NATO standartlarına uygun şekilde faaliyetleri planlama ve icra etme yeteneğine sahip Komutanlığımız; nitelikli personeli, modern altyapısı, gelişmiş simülasyon ve komuta-kontrol imkanlarıyla Türk Silahlı Kuvvetlerimizin harekat kabiliyetine önemli katkılar sağlamakta, bilgisayar destekli komuta yeri tatbikatlarıyla gerçekçi ve güncel harekat ortamları oluşturarak personelin karar verme, planlama, sevk ve idare yeteneklerini geliştirmektedir. NATO ağına tam entegre modern muhabere ve bilgi sistemleri ile medya stüdyosu ve güvenlik sistemleriyle donatılan Komutanlığımız; milli ve uluslararası komuta yeri tatbikatlarının yanı sıra harp oyunları, toplantı, seminer, konferans, panel ve akademik faaliyetleri icra etme kabiliyetine sahiptir' dedi.

'NATO İLETİŞİMCİLER KONFERANSINA EV SAHİPLİĞİ YAPMIŞTIR'

Tuğamiral Aktürk, sahip olduğu tecrübe ve uzmanlıkla NATO'nun yüksek hazırlık seviyesinin desteklenmesine katkı sağlayan Komutanlığın, değişen güvenlik ortamı, gelişen konseptler ve artan ihtiyaçlar doğrultusunda müttefiklerin birlikte çalışabilirliğinin artırılmasına yönelik çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek, 'Bu kapsamda Çok Uluslu Müşterek Harp Merkezi Komutanlığımız, Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğimizin koordinatörlüğünde, 7-10 Eylül tarihleri arasında 42 ülkeden alanında uzman 542 iletişimcinin katıldığı NATO İletişimciler Konferansı'na ev sahipliği yapmıştır. NATO'nun stratejik iletişim kapasitesinin geliştirilmesi, dezenformasyona karşı dayanıklılığın artırılması ve müttefikler arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesine yönelik değerlendirmelerde bulunulan söz konusu konferansta, güncel güvenlik ortamına ilişkin iletişim yaklaşımları, stratejik iletişimin geleceğine yönelik eğilimler, değişen bilgi ve iletişim ortamının beraberinde getirdiği fırsat ve sınamalar, bilişsel alandaki gelişmeler ile yapay zeka araçlarından etkin şekilde yararlanılmasına ilişkin hususlar ele alınmıştır' ifadelerini kullandı.

'2 PKK'LI TERÖRİST TESLİM OLDU'

Tuğamiral Aktürk, son bir haftada 2 PKK'lı teröristin daha teslim olduğunu, hudutlarda ise yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 790 kişinin yakalandığını söyledi. Aktürk, 1 Ocak'tan bugüne kadar yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısının 10 bin 445, engellenen 887 kişi ile birlikte bu yıl içerisinde engellenen kişi sayısının da 49 bin 394'e ulaştığını kaydederek, 'Ayrıca bu hafta içerisinde Iğdır ve Hakkari hudut hatlarında yapılan arama-tarama faaliyetlerinde yaklaşık 7 kilogram uyuşturucu madde ele geçirilmiştir' diye konuştu.

'LİBYA'NIN DOĞUSU VE BATISIYLA İLİŞKİLER GELİŞTİRİLMEYE DEVAM EDİLECEK'

Tuğamiral Aktürk, bölgesel ve küresel barış ve istikrara katkılar, NATO ve ikili ilişkiler kapsamında, 40'ıncı Komando Eğitim Tugay Komutanlığı tarafından Libya'nın doğu ve batı bölgelerindeki Silahlı Kuvvetler mensubu 362 misafir askeri personelin katılımıyla gerçekleştirilen 'Komando Temel Eğitimi'nin başarıyla tamamlandığını duyurarak, 'Libya'nın birlik ve bütünlüğü ile kalıcı istikrarına büyük önem veren ülkemiz, 'Tek Libya, Tek Ordu' hedefi doğrultusunda Libya'nın doğusu ve batısıyla ilişkilerini geliştirmeye ve askeri eğitim ve iş birliği faaliyetlerini sürdürmeye devam edecektir' dedi.

'FİLİSTİN'DE YAŞAMINI YİTİRENLERİN SAYISI YAKLAŞIK 75 BİN'

İsrail'in, Lübnan ve Gazze'ye yönelik saldırılarını sistematik şekilde sürdürdüğünü ifade eden Aktürk, 'Bölge halkını göçe zorlamaya devam etmektedir. Lübnan'da, 2 Mart 2026 tarihinden bu yana İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 300'ü, yaralananların sayısı ise 12 bin 300'ü aşmıştır. Filistin'de ise sadece ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana bin 300'den fazla Filistinli hayatını kaybetmiş; Ekim 2023'ten bu yana yaşamını yitirenlerin toplam sayısı yaklaşık 75 bine ulaşmıştır. Dünya Gıda Programı, Gazze nüfusunun üçte ikisinin kritik veya acil düzeyde açlıkla karşı karşıya olduğunu bildirmiştir. İsrail'in bu yayılmacı ve soykırımcı tutumu karşısında uluslararası toplumun somut ve etkili tedbirler alma konusunda ortak bir sorumluluğu bulunduğunu bir kez daha hatırlatıyoruz' ifadelerini kullandı.

'ALTAY TANKI ANA SİLAH SİSTEMİ TESLİMATI GERÇEKLEŞTİ'

Savunma sanayi ve envantere yeni giren silah sistemleri hakkında da bilgi veren Aktürk, 'Son bir hafta içerisinde MKE tarafından Kara Kuvvetleri Komutanlığımıza muhtelif adet ve çapta silah ve mühimmat; savunma sanayi paydaşlarımıza orta menzilli füze yakıt çubuğu ve Altay tankı ana silah sistemi, ASELSAN tarafından Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza 'Hassas Güdüm Kiti' (HGK-84) ve 'Lazer Güdüm Kiti' (LGK-82) teslimatları başarıyla gerçekleştirilmiştir. MKE tarafından ayrıca, 8-10 Eylül tarihleri arasında Mısır'da düzenlenen 2'nci El-Alameyn Hava Fuarı'na, 8-11 Eylül tarihleri arasında Polonya'da gerçekleştirilen 'MSPO Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı'na katılım sağlanmaktadır. Söz konusu fuar kapsamında MKE ile Polonya'nın savunma sanayi kuruluşlarından PGZ arasında, hava savunma sistemleri alanında iş birliğine yönelik mutabakat zaptı imzalanmıştır' diye konuştu.

'ARAMA KURTARMA FAALİYETLERİ 7 GÜN 24 SAAT ESASINA GÖRE SÜRÜYOR'

Tuğamiral Aktürk, 30 Ağustos'ta Girne açıklarında alabora olan yolcu gemisinde kaybolan vatandaşlar ile 2 Eylül'de Marmara Denizi Silivri açıklarında iki ticari geminin çarpışması sonucu batan geminin kayıp mürettebatına yönelik arama kurtarma faaliyetlerinin Deniz Kuvvetlerine ait unsurlar tarafından 7 gün 24 saat esasına göre sürdürüldüğünü belirterek, 'Söz konusu kazalarda hayatını kaybeden vatandaşlarımız ile Kıbrıs Türkü kardeşlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet; kederli ailelerine başsağlığı ve sabır diliyoruz' dedi.

'ÜÇÜNCÜ TARAFLARI, TARAFSIZ BİR TUTUM SERGİLEMEYE DAVET EDİYORUZ'

Tuğamiral Aktürk'ün açıklamasının ardından, Bakanlıktan güncel konulara ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, Avrupa Parlamentosu'nda alınan karara ilişkin, 'Kıbrıs Türk halkını sistematik saldırı ve katliamlardan kurtaran, Ada'ya barış ve huzur getiren 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'na ve kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimize yönelik mesnetsiz iddiaları şiddetle reddediyoruz. Avrupa Parlamentosu Kadın Hakları ve Cinsiyet Eşitliği Komisyonunca, GKRY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'ni hedef alan sözde bir anıt projesine kaynak ayrılmasının tavsiye edilmesi, tarihi gerçekleri çarpıtmaya yönelik taraflı yaklaşımın yeni bir örneğidir. Avrupa Birliği ve kurumlarının, 1963-1974 yılları arasında Kıbrıs Türklerine yönelik sistematik saldırıları ve EOKA terör örgütünün insanlık dışı eylemlerini görmezden gelerek GKRY'nin tek taraflı iddia ve söylemlerini esas alması, Kıbrıs meselesinin çözümüne katkı sağlamaktan uzaktır. Üçüncü tarafları, tarihi gerçekler ışığında adil ve tarafsız bir tutum sergilemeye davet ediyoruz. Türk Silahlı Kuvvetleri, 50 yılı aşkın süredir adadaki barış ve istikrarın teminatı olmaya devam etmektedir. Kıbrıs Türk halkının güvenliğini hedef alan her türlü hasmane tutuma karşı gerekli karşılığı verme kararlılığımız tamdır' ifadelerine yer verildi.

SDG'NİN FESHİ

SDG'nin fesih sürecine ilişkin de 'Suriye'nin toprak bütünlüğü ile 'tek devlet, tek ordu' anlayışının güçlendirilmesi kapsamında yürütülen fesih ve entegrasyon süreci yakından takip edilmektedir. Bu çerçevede, silah ve askeri araçların Suriye ordusuna teslim edilmesi, entegrasyon sürecinin ve 'tek ordu' ilkesinin doğal bir gereğidir. İç savaş döneminde eski rejim unsurlarından kalan veya terörizmle mücadele gerekçesiyle uluslararası aktörler tarafından sağlanan silah ve askeri araçların Suriye ordusuna teslim edilmesinin, sürecin sağlıklı şekilde ilerlemesine katkı sağlayacağını değerlendiriyoruz' denildi. (DHA)