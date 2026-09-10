Gülseren KARAPINAR-Fırat ALKIZ/İSTANBUL,(DHA)-GİTEX AI Türkiye Açılış Töreni'nde konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, '1,6 milyar dolarlık HIT-Yapay Zeka Çağrısı, Türkiye'ye büyük bulut ve yapay zeka altyapı yatırımlarını kazandıracak, sanayi, sağlık, finans ve kamu hizmetlerinde dijital dönüşümü hızlandıracaktır. HIT-Kuantum Çağrısı ile de kuantum teknolojilerindeki yetkinliklerimizi bugünden inşa ediyoruz' dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen GİTEX AI Türkiye Açılış Töreni'ne katıldı. 9-10 Eylül tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte yapay zeka, teknoloji, siber güvenlik, finansal teknolojiler ve dijital dönüşüm alanlarında çalışmalar gerçekleştiriliyor.

'120 BİN TOGG ARACI YOLLARA ÇIKMIŞ DURUMDA'

Açılış töreninde konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 'Tamamen elektrikli milli otomobilimiz Togg, bu vizyonun somut bir tezahürüdür. Bugüne kadar yaklaşık 120 bin Togg aracı yollara çıkmış durumdadır. Bu tür başarı hikayelerini birçok alanda çoğaltmayı ve Türkiye'yi küresel yüksek teknoloji değer zincirinde çok daha yukarılara taşımayı hedefliyoruz. Girişimler bu hedefin merkezinde yer almaktadır. Teknoloji girişimciliğini, Türkiye'nin yeni nesil başarı hikayelerinin ana itici güçlerinden biri olarak görüyoruz. Türk girişimcilik ekosisteminin gerçek değerini doğru yeteneklerle buluştuğunda ortaya koyacağının bilincindeyiz. Girişimcilerin cesur fikirleri somut projelere, somut projeleri ise küresel başarı hikayelerine dönüştürebilmeleri için finansmana hızlı ve esnek erişimin kritik önemde.2007'den bu yana devreye aldığımız fon ve fonların fonu mekanizmaları ile girişimcilik ekosistemine 130 milyon dolarlık kamu kaynağı aktardık. Kamu fonlarının oluşturduğu kaldıraçla toplam 2,8 milyar dolarlık fon hacmini harekete geçirdik. Kısa bir süre önce girişim sermayesi fonlarına 300 milyon dolarlık yeni bir kaynak tahsis ettiğimizi duyurduk. Bu yeni kaynak, girişim sermayesi ekosistemimize 750 milyon doların üzerinde ek kaynak sağlayacaktır' diye konuştu.

'TURCORN'LARIN TOPLAM DEĞERLEMESİNİ 100 MİLYAR DOLARA ULAŞTIRMAYI HEDEFLİYORUZ'

Bakan Kacır, '2019'da Türkiye'nin tek bir unicornunun dahi yoktu, bugün küresel arenada Türkiye'nin 8 unicornu (Turcorn) var, Türkiye'den 100 bin teknoloji girişiminin çıktığını görmeyi ve Turcorn'ların toplam değerlemesini 100 milyar dolara ulaştırmayı hedefliyoruz. Aynı zamanda Türkiye'yi dünyanın ilk 10 girişimcilik ekosisteminden biri haline getirmek ve İstanbul'u girişimcilik ve teknoloji yatırımlarında küresel ölçekte ilk 20 merkez arasında konumlandırmak için çalışıyoruz. Turcorn olma potansiyeline sahip girişimlere uçtan uca destek sağlamak amacıyla Turcorn 100 Programı'nı başlattık. Türkiye Tech Visa Programı, teknoloji uzmanlarının ve yenilikçi kurucuların Türkiye'de şirket kurmasını ve büyümesini sağlayan kapsamlı bir destek sunmaktadır. Program şu ana kadar 5 binden fazla uluslararası teknoloji uzmanını ekosistemimize kazandırmıştır. Dünya genelinde yapay zekâ harcamalarının bu yıl 2,7 trilyon dolara yaklaşmasının bekleniyor. Yapay zeka ekonomisinin bel kemiğini oluşturan veri merkezlerinin geçen yıl duyurulan sıfırdan doğrudan yabancı yatırımlarda 270 milyar doların üzerinde bir pay alarak küresel sıfırdan yatırım projeleri değerinin beşte birinden fazlasını temsil etti' dedi.

'YAPAY ZEKANIN YÜKSELİŞİNİ YENİ NESİL ZORLUKLARI DA BERABERİNDE GETİRDİ'

Bakan Kacır, 'Yapay zekanın yükselişini yeni nesil zorlukları da beraberinde getirdi. Öncü yapay zekânın geliştirilmesi giderek az sayıda teknoloji şirketi ve ekonomide yoğunlaşmaktadır. Yapay zekânın hızla yayılması emniyet, güvenlik, güven ve hesap verebilirlik konularında da büyüyen zorluklar yaratmakta. Yaygın olarak kullanılan birçok yapay zekamodeli, farklı dillerin ve kültürlerin nüanslarını anlamakta yetersiz kalmakta. Teknoloji ve inovasyonu kalkınma vizyonunun merkezine koyan bir ülke olarak Türkiye yapay zekaya hem büyük bir kararlılıkla hem de sorumluluk bilinciyle yaklaşıyor. Işlem gücünün, yapay zekanın geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması için bu kritik yetkinliğe yoğun yatırımlar yaptık. 80 binden fazla işlemci çekirdeği, 504 grafik işlemcisi ve 26 petabayt veri depolama kapasitesiyle donatılmış ulusal hesaplama kümesi TRUBA'yı devreye aldık. Avrupa Yüksek Performanslı Hesaplama Ortaklık Girişimine (Euro HPC) katılımımız da Avrupa'nın yüksek başarımlı hesaplama altyapısını Türk araştırmacılarına ve teknoloji şirketlerine açmıştır. Bugün Türkiye'deki yapay zekâ girişimleri, Dijital Avrupa Programı kapsamında EuroHPC süper bilgisayarlarına ücretsiz olarak erişebilmektedir. Araştırmacılarımız ve şirketlerimiz, dünyanın en güçlü süper bilgisayarlarından biri olan MareNostrum 5'in işlem kapasitesinden yararlanmaktadır' dedi.

'30 MİLYAR DOLARLIK KAPSAMLI DESTEK PROGRAMIMIZ HIT-30'

Bakan Kacır, 'Yapay zeka ve diğer öncü teknolojilerdeki yetkinliklerimizi genişletecek büyük ölçekli, yüksek teknolojili yatırımları Türkiye'ye çekmek üzere tasarlanmıştır. Programın HIT-Veri Merkezi Çağrısı ile Türkiye'de yüksek kapasiteli, güvenli ve enerji verimliliğine sahip veri merkezlerinin kurulmasını hızlandırıyoruz. 1,6 milyar dolarlık HIT-Yapay Zeka Çağrısı, Türkiye'ye büyük bulut ve yapay zekâ altyapı yatırımlarını kazandıracak, sanayi, sağlık, finans ve kamu hizmetlerinde dijital dönüşümü hızlandıracaktır. HIT-Kuantum Çağrısı ile de kuantum teknolojilerindeki yetkinliklerimizi bugünden inşa ediyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2026-2030 dönemine ilişkin ulusal yol haritasını ortaya koyan Türkiye'nin Yapay Zeka Eylem Planı'nı açıkladı. 'Aware', 'Benefit', 'Construct' ve 'Direct' olmak üzere dört temel sütun etrafında kurgulanan Eylem Planı'nın yapay zeka ekosisteminin her katmanını güçlendirmek üzere tasarlanmış 16 öncelikli eylemi belirliyor' dedi. (DHA)