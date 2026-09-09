Doğukan DEMİRKIRDI / İSTANBUL, (DHA)- FENERBAHÇE Başkanı Aziz Yıldırım'ın seçim döneminde açıkladığı Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nin kapasitesinin 64 bin kişiye çıkarılması için hazırlanan proje tamamlandı.

Geçtiğimiz günlerde Dolmabahçe'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşen Başkan Aziz Yıldırım ve yönetim kurulu üyeleri, stadın modernize edilmesi ve büyütülmesi konusunda projenin tüm detaylarını paylaşarak gerekli adımı atmıştı. Kentsel hafızayı koruyan yerinde yenileme vizyonu doğrultusunda gerekli izin sürecinin ivedi şekilde tamamlanmasıyla startı verilecek proje, stadyumun mimari yapısında köklü değişiklikler içeriyor. İlk etapta temel inşaat çalışmasına başlanacak projede planlamaya göre; çelik imalatların siparişi verilecek ve ardından betonarme imalatı bittikten sonra çelik ayaklar yerleştirilecek. Çalışmaların en önemli aşamalarından biri olan stadın çatısının yükseltilmesi kapsamında mevcut çatı özel krikolar kullanılarak yaklaşık 6 metre yukarı kaldırılacak. Çatı çalışmalarının ardından kale arkalarında yeni tribünlerin inşaatı ve buraya ilave 52 loca yapılması planlanırken, Maraton ve Fenerium olarak adlandırılan tribünlere de ilave yapılmasıyla kapasite artırılmış olacak. Yaklaşık 50 milyon Euro maliyetle gerçekleşecek olan sürecin sonunda 64 bine çıkarken; kulübün tahmini yıllık gelir artışının, mevcut gelirlere ilave olarak yaklaşık 25 milyon Euro olması planlanıyor. Kapasite artışının ardından son bir adım olarak stadın dış kaplama süreci başlayacak ve böylelikle iç atmosferde tam akustik sağlanmış olacak.

NİHAT ÖZBAĞI: İNŞAATI YAPARKEN MAÇLARIMIZ STADIMIZDA OYNANABİLECEKTİR

Proje hakkında açıklamalarda bulunan yönetim kurulu üyesi Nihat Özbağı, 'Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nin kapasite artışı projelerini tamamlamış bulunmaktayız. Projemizi Sayın Cumhurbaşkanımıza arz ettik ve Sayın Cumhurbaşkanımız uygun bularak bütün Fenerbahçe camiasını sevindirmiştir. Zatıâline teşekkürlerimizi arz ederiz. İnşaatı yaparken maçlarımız stadımızda oynanabilecektir, ancak çatı yükseltilirken tahminen birkaç maçı başka statta oynayabiliriz. İnşaat süremiz iş programına göre 12 aydır. Sezon bitiminde belli seviyeye getirmeyi amaçlıyoruz. İnşaatın yaklaşık maliyeti 50 milyon Euro'dur. Daha önce stadımızı inşa ederken 'Kendi imkânlarımızla yaptık' cümlesini nasıl gururla söylediysek, sponsorlarımızın destekleriyle kulübümüzün mevcut bütçesine yük getirmeden, yine kapasiteyi artırarak modernleştirirken de kendimiz yapacağız. İnşaatın tamamlanmasından sonra tahmini yıllık gelir artışımız, mevcut gelirlerimize ilave olarak yaklaşık 25 milyon Euro olacaktır. Bu projemize izin vererek desteklerinden dolayı Sayın Cumhurbaşkanımıza sonsuz teşekkürlerimizi sunarız' dedi.