Türk müziğinin ve sahne dünyasının en sevilen isimleri sonbahar ve kış aylarında Londra'da hayranlarıyla buluşmaya hazırlanıyor. O2 Arena'dan Indigo at The O2'ye, Forum Kentish Town'dan ExCeL London'a kadar şehrin en önemli mekanlarında gerçekleşecek etkinliklerin tarihleri netleşti.

İşte Londra'daki konser takvimi:

1. Ezhel - Live in UK 2026

Türk rap sahnesinin en güçlü isimlerinden Ezhel, UK turnesi kapsamında Londra'da olacak.

Tarih: 18 Ekim 2026

Yer: Forum Kentish Town (O2 Forum Kentish Town)

Turne: Ezhel turne kapsamında 19 Ekim'de Birmingham - XOYO, 20 Ekim'de Manchester - Academy 2 ve 21 Ekim'de Edinburgh - The Liquid Room'da da sahne alacak.

Bilet: TIX.TO/EZHEL.GIGS

2. Sıla - Live in London

Pop müziğin sevilen sesi Sıla, zarif sahnesiyle Londra'ya geliyor.

Tarih: 18 Ekim 2026

Yer: Indigo at The O2

Bilet: www.axs.com

3. Ajda Pekkan - Süperstar Londra'da

Türk popunun Süperstar'ı Ajda Pekkan, unutulmaz şarkılarıyla Indigo sahnesinde.

Tarih: 15 Kasım 2026

Yer: Indigo at The O2

4. Hayrettin ile Kaos Show - Europe Tour 2026

Komedi ve şovun birleştiği Kaos Show, sürpriz konuklarıyla Londra'da kahkaha tufanı estirecek.

Tarih: 17 Kasım 2026

Yer: Indigo O2

Bilet: www.axs.com

5. Kazel Expo - Food | Fashion | Music

Avrupa'nın en büyük Türk festivallerinden Kazel Expo Londra ayağı ile geri dönüyor.

Tarih: 11 - 12 - 13 Aralık 2026

Yer: ExCeL London

Festival, Gent, Den Haag, Karlsruhe ve diğer Avrupa şehirlerini de kapsayan geniş bir turne kapsamında düzenleniyor.

6. 20 Aralık 2026 - Ahmet Kaya ile Kardeş Türküler [YENİ EKLENDİ]

Tarih: Pazar, 20.12.26

Yer: O2 Forum Kentish Town, London

Ahmet Kaya şarkılarının Kardeş Türküler yorumuyla anılacağı özel gece. Biletler: www.ticketmaster.com

7. BLOK3 - Global Arena Tour

Türk rap ve trap sahnesinin yükselen yıldızı BLOK3, global arena turnesi kapsamında en büyük sahnede.

Tarih: Cuma, 29 Ocak (2027)

Yer: Londra | O2 Arena

Düzenleyen: Rare Emotion Presents

Biletlerin çoğu AXS üzerinden satışta. Özellikle O2 Arena ve Indigo at The O2 etkinlikleri için biletlerin hızla tükenmesi bekleniyor.