Türk müziğinin ve sahne dünyasının en sevilen isimleri sonbahar ve kış aylarında Londra'da hayranlarıyla buluşmaya hazırlanıyor. O2 Arena'dan Indigo at The O2'ye, Forum Kentish Town'dan ExCeL London'a kadar şehrin en önemli mekanlarında gerçekleşecek etkinliklerin tarihleri netleşti.
İşte Londra'daki konser takvimi:
1. Ezhel - Live in UK 2026
Türk rap sahnesinin en güçlü isimlerinden Ezhel, UK turnesi kapsamında Londra'da olacak.
- Tarih: 18 Ekim 2026
- Yer: Forum Kentish Town (O2 Forum Kentish Town)
- Turne: Ezhel turne kapsamında 19 Ekim'de Birmingham - XOYO, 20 Ekim'de Manchester - Academy 2 ve 21 Ekim'de Edinburgh - The Liquid Room'da da sahne alacak.
- Bilet: TIX.TO/EZHEL.GIGS
2. Sıla - Live in London
Pop müziğin sevilen sesi Sıla, zarif sahnesiyle Londra'ya geliyor.
- Tarih: 18 Ekim 2026
- Yer: Indigo at The O2
- Bilet: www.axs.com
3. Ajda Pekkan - Süperstar Londra'da
Türk popunun Süperstar'ı Ajda Pekkan, unutulmaz şarkılarıyla Indigo sahnesinde.
- Tarih: 15 Kasım 2026
- Yer: Indigo at The O2
4. Hayrettin ile Kaos Show - Europe Tour 2026
Komedi ve şovun birleştiği Kaos Show, sürpriz konuklarıyla Londra'da kahkaha tufanı estirecek.
- Tarih: 17 Kasım 2026
- Yer: Indigo O2
- Bilet: www.axs.com
5. Kazel Expo - Food | Fashion | Music
Avrupa'nın en büyük Türk festivallerinden Kazel Expo Londra ayağı ile geri dönüyor.
- Tarih: 11 - 12 - 13 Aralık 2026
- Yer: ExCeL London
- Festival, Gent, Den Haag, Karlsruhe ve diğer Avrupa şehirlerini de kapsayan geniş bir turne kapsamında düzenleniyor.
6. 20 Aralık 2026 - Ahmet Kaya ile Kardeş Türküler [YENİ EKLENDİ]
- Tarih: Pazar, 20.12.26
- Yer: O2 Forum Kentish Town, London
- Ahmet Kaya şarkılarının Kardeş Türküler yorumuyla anılacağı özel gece. Biletler: www.ticketmaster.com
7. BLOK3 - Global Arena Tour
Türk rap ve trap sahnesinin yükselen yıldızı BLOK3, global arena turnesi kapsamında en büyük sahnede.
- Tarih: Cuma, 29 Ocak (2027)
- Yer: Londra | O2 Arena
- Düzenleyen: Rare Emotion Presents
Biletlerin çoğu AXS üzerinden satışta. Özellikle O2 Arena ve Indigo at The O2 etkinlikleri için biletlerin hızla tükenmesi bekleniyor.