İSTANBUL, (DHA)- DORUK Madencilik, Yunus Emre Termik Santrali'nin devralınmasının ardından yaşanan süreç ve çalışan alacaklarına ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, eski çalışanların talep ettikleri tüm işçilik alacaklarının tamamına yakınının ödendiği, kalan kısmın ödemelerinin de devam ettiği belirtildi.

Doruk Madencilik tarafından yapılan açıklamada, 'Bundan dört yıl önce Doruk Madencilik olarak; sekiz yıldır çalışmayan ve TMSF'ye devredilmiş durumda bulunan Yunus Emre Termik Santrali'ni yeniden ülke ekonomisine kazandırmak amacıyla önemli bir sorumluluk üstlendik. Tüm borç yükünü üstlenerek ve yatırımımızın tamamını öz kaynaklarımızla karşılama planıyla, santrali ihale yoluyla TMSF'den devraldık. Amacımız atıl durumdaki önemli bir milli değeri yeniden üretime kazandırmak, yüzlerce kişiye istihdam sağlamak, ülkemizin maden ve enerji kaynaklarını ekonomiye kazandırmak ve bölgemizde kalıcı bir ekonomik değer yaratmaktı' denildi.

Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

'Santralin yeniden faaliyete geçirilmesinin ardından yaşanan teknik aksaklıklar, finansman kesintileri ve mevsimsel koşullar nedeniyle kendi sahalarımızdan planladığımız kömür üretimini gerçekleştiremedik. Önümüzde iki seçenek vardı: Santralin faaliyetini durdurmak ya da bütün zorluklara rağmen üretime ve istihdama devam etmek. Doruk Madencilik olarak devam etmeyi seçtik. Santralin çalışmasını sürdürebilmek ve verdiğimiz sözlerin arkasında durabilmek için ihtiyaç duyduğumuz kömürü dışarıdan temin ettik. Ancak bu tercihin getirdiği yüksek maliyetler, santralin ticari olarak zarar etmesine ve zaman içerisinde nakit akış dengemizin bozulmasına neden oldu. Tüm öz kaynak desteğimize ve ödeme çabalarımıza rağmen bu süreç, istemediğimiz şekilde çalışanlarımıza karşı bazı ücret ve hak ediş yükümlülüklerinin oluşmasına yol açtı. Bu tabloyu hiçbir zaman görmezden gelmedik. Çünkü bu süreçte bizimle birlikte emek veren her çalışanımızın alın terinin karşılığını alması, Doruk Madencilik için yerine getirilmesi gereken bir sorumluluk ve verilmiş bir sözdü.

'Doruk Madencilik olarak, sendikalı veya sendikasız ayrımı olmaksızın eski çalışanlarımızın talep ettikleri tüm işçilik alacaklarının tamamına yakınını ödemiş bulunuyoruz; kalan kısmın ödemeleri de son hızla devam etmektedir. Bugün geldiğimiz noktada geçmişe ilişkin çalışan alacaklarının tamamına yakınının ödenmiş olmasının huzurunu yaşıyoruz. Bu süreçte istemeden mağduriyet yaşattığımız çalışanlarımızın, ailelerinin ve kamuoyunun gösterdiği hassasiyetin farkındayız. Bizim için mesele yalnızca bir borcun ödenmesi değildir. Mesele; verilen bir sözün tutulması, emeğe duyulan saygının gereğinin yerine getirilmesi ve üstlenilen sorumluluğun sonuna kadar taşınmasıdır. Doruk Madencilik olarak bundan sonra da ülkemize, ekonomimize, üretime ve istihdama katkı sağlama irademizi sürdüreceğiz. Bu zorlu süreç boyunca yapıcı yaklaşımıyla çözümün parçası olan kamu kurumlarımıza, yöneticilerimize, paydaşlarımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz.'

Açıklama şöyle devam etti:

'Sürecin başından itibaren yapıcı bir diyalog zemininde, adalet ve hakkaniyet ilkelerine uygun şekilde sonuçlandırılmasına verdikleri takdire şayan destek, rehberlik ve vizyoner liderlikleri için öncelikle Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a en derin şükranlarımızı arz ederiz. Sürecin başından itibaren milli birlik ve beraberlik şuurunu el üstünde tutan, yapıcı, itidalli ve uzlaşmacı yaklaşımıyla toplumsal huzurun tesisine çok değerli bir katkı sunan Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Dr. Devlet Bahçeli'ye en derin şükranlarımızı arz ederiz. Krizin diyalog ve uzlaşı yoluyla aşılmasında katkılarını esirgemeyen tesisimizin ve sektörümüzün dengelerini gözeterek uzlaştırıcı bir yaklaşım sergileyen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Sayın Alparslan Bayraktar'a, sahada kamu düzeninin, güvenliğin ve huzur ortamının muhafazasını sağlayan, İçişleri Bakanımız Sayın Mustafa Çiftçi'ye, çalışanlarımızın ve işverenin haklarının yasal çerçevede korunması ve sosyal diyaloğun tesisindeki rehberliği için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Sayın Prof. Dr. Vedat Işıkhan'a, ticari hayatın sürdürülebilirliği ve piyasa dengelerinin korunması noktasındaki destekleri için Ticaret Bakanımız Sayın Prof. Dr. Ömer Bolat'a ayrı ayrı en derin teşekkürlerimizi ve saygılarımızı arz ederiz.

'Devletimizin kıymetli temsilcilerinin yapıcı yaklaşım ve katkılarıyla Şirketimiz kurumsal sorumluluk anlayışı doğrultusunda çalışanlarımızın hak ve alacaklarına ilişkin ödemelerin tamamına yakınını gerçekleştirmiş; böylece çalışma barışı ve iş yeri huzuru yeniden tesis edilmiştir.'