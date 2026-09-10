İhsan DÖRTKARDEŞ / İSTANBUL, (DHA)- AVCILAR'da 4 katlı binanın çatı katında yapılan tadilat sırasında çıkan yangında 2 kişi mahsur kaldı. İtfaiye ekipleri mahsur kalanları kurtarırken, dumandan etkilenen 3 kişi ayakta tedavi edildi. Mahsur kalanların kurtarılma anlarını çevredekiler cep telefonu kamerasıyla kaydederken yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, öğle saatlerinde Cihangir Mahallesi Ziraat Çıkmazı Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın çatısında çıktı. Çatı izolasyonu yapıldığı sırada pürmüzden çıkan alevlerin neden olduğu yangın kısa sürede büyüyerek çatıyı sardı. Çatı katında bulunan 2 kişi mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, mahsur kalan 2 kişiyi kurtardı. Çatı katındaki evinde uyuyan yaşlı bir adam da yoğun duman nedeniyle uyanarak pencereye çıkıp yardım istedi. İtfaiye ekipleri, yaşlı adamı sepetli merdiven aracıyla bulunduğu yerden alarak kurtardı. Dumandan etkilenen 3 kişiye ise sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ayakta müdahale edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Karşı binada oturan ve yangını izleyen Süleyman Sütlü, 'Çatı izolasyonu yapıyorlardı. Bir alet kullanıyorlar. Ateşle yapıştırmaları lazım. Amca da uyuyormuş, geç farkına vardı. Amca da son anda uyandı. Onu pencereden aldılar' dedi. (DHA)