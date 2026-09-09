Manchester yılın en görkemli düğününe ev sahipliği yaptı. Great British Doner'in sahibi ünlü iş insanı Mehmet Nezir Korkut'un kız kardeşi olan güzeller güzeli gelin Rahime ile yakışıklı damat Hakan, Bolton'da dillere destan bir törenle dünyaevine girdi.

8 Eylül 2026 akşamı Bolton Excellency'de (3-8 Carlton Street, Bolton BL2 1BT) düzenlenen muhteşem düğün, adeta zirve buluşmasına dönüştü.

KORKUT AİLESİ VE YAKIN DOSTLARI YALNIZ BIRAKMADI

Gelin Rahime'yi bu mutlu gününde tüm Korkut ailesi yalnız bırakmadı. Great British Doner sahibi Mehmet Nezir Korkut'un yakın dostları da düğündeki yerini aldı. Manchester Britannia Group Chairman'i Mohammed Jamil de düğüne katılanlar arasındaydı ve Korkut ailesinin mutluluğuna ortak oldu.

YILDIZLAR GEÇİDİ GİBİ DÜĞÜN

Düğüne üst düzey katılım dikkat çekti. Manchester milletvekilleri, belediye meclis üyeleri, Londra, Liverpool ve İngiltere'nin dört bir yanından yüzlerce seçkin davetli geceye akın etti.

Gecenin en dikkat çeken konukları ise iş ve gastronomi dünyasındandı. Liverpool'dan dünyaca ünlü şefler MasterChef Kemal Coşkuncay, Ali Kavlak ve İbrahim Coşkuncay, Kıbrıslı ünlü iş insanı Ziya Emir ve Birleşik Krallık ASKON Başkanı Cahit Tuz da genç çifti en mutlu günlerinde yalnız bırakmadı.

Zarafetiyle göz kamaştıran Rahime ve şıklığıyla göz dolduran Hakan'ın mutluluğu görülmeye değerdi.

Avrupa Gazete olarak Rahime & Hakan çiftine bir ömür boyu mutluluklar diliyoruz.