Hasan YILDIRIM/İSTANBUL,(DHA)- BAĞCILAR'da düzenlenen operasyonda ele geçirilen piyasa değeri yaklaşık 200 milyon lira olan 200 bin şişe sahte parfüm Jandarma İl Komutanlığı'nda sergilendi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Bağcılar'da sahte parfüm imal edildiği ihbarı üzerine belirlenen adresleri teknik ve fiziki takibe aldı. 9 Eylül'de imalathane ve depo bölümü olarak kullanılan 2 adrese operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda dünyaca ünlü markalara ait parfüm ve esansların olduğu belirlenen 195 bin 406 adet çeşitli markalara ait parfüm, 400 litre esans, bin 700 litre boş şişe, 1 adet parfüm dolum makinesi, 1 adet kapak makinesi ele geçirildi. Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

MARKALARA AİT KAREKODLAR YERLEŞTİRDİKLERİ BELİRLENDİ

Ekiplerin takibi sonucu şüphelilerin, imal ettikleri sahte parfümleri orijinallerinin kopyası olarak ürettikleri, paketlerin üzerine markalara ait karekodlar yerleştirdikleri tespit edildi. Yapılan incelemede, sahte ürünlerin üzerinde yer alan karekodların orijinal markaların resmi web sitelerine yönlendirdiği belirlendi. Bu yöntemle tüketicinin güvenini kazanan şüphelilerin, sahte ürünlerin satışını internet sitesi üzerinden gerçekleştirdikleri öğrenildi.

ELE GEÇİRİLEN ÜRÜNLER SERGİLENDİ

Jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, ele geçirilen sahte ürünler Sarıyer'de bulunan İstanbul İl Jandarma Komutanlığı binasında sergilendi. Ele geçirilen ürünlerin işlemlerin ardından ekipler tarafından imha edileceği öğrenildi.

2 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Jandarmada ifade işlemleri tamamlanan 2 şüpheli, adliyeye sevk edildi. (DHA)