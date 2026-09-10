İSTANBUL, (DHA)- PETROL Ofisi Grubu'nun ana sponsorluğunu üstlendiği Dynamic Racing Team, Türkiye Karting Şampiyonası'nın beşinci ayağını da başarıyla tamamladığını duyurdu. Uşak'ta gerçekleştirilen yarışlarda takım; Micro, Mini ve Junior kategorilerinde birinciliğe ulaşırken, sporcuları dört kategoride toplam yedi podyum derecesi elde etti.

İzmir Karting Spor Kulübü (İKK) tarafından düzenlenen 2026 Türkiye Karting Şampiyonası'nın beşinci ayağı Uşak Karting Pisti'nde gerçekleştirildi. Petrol Ofisi Grubu'nun ana sponsoru olduğu Dynamic Racing Team; Micro, Mini ve Junior kategorilerinde takım birinciliğine ulaştığını bildirdi. Takımın sporcuları Junior ve Mini kategorilerinde ilk iki sırayı alırken, Micro kategorisinde de birinciliğe ulaştı. Senior kategorisinde ise iki sporcu yarıştı. Dynamic Racing Team sporcularının kategorilere göre elde ettikleri dereceler şu şekilde:

'Senior kategorisi: Ömer Ulaş Akbağ ikinci, Turhan Erin Ünlüdoğan üçüncü.

Junior kategorisi: Rüzgar Tırınk birinci, Tuğra Fatinoğlu ikinci.

Mini kategorisi: Bulut Tırınk birinci, Can Aras Akgün ikinci.

Micro kategorisi: Ali Ersin Yücesan birinci oldu.'

2026 Türkiye Karting Şampiyonası'nın altıncı ayağı 03-04 Ekim tarihlerinde Tuzla Karting Park'ta düzenlenecek.