Mert ORDU/ İSTANBUL,(DHA)- MALTEPE'de kiracı Mehmet T.'nin, ev sahibinin eşini öldürdüğü görüntü ortaya çıktı. Görüntülerde, şüphelinin Nursen Akyol'a (61) silahla ateş ettiği anlar yer aldı.

Olay, saat 13.10 sıralarında Gülsuyu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, kiracı Mehmet T., tartıştığı ev sahibi çifte silahla ateş açtı. Saldırıda ev sahibi Osman Akyol (61) ve eşi Nursen Akyol hayatını kaybederken, olay yerinde bulunan avukat Emir Ali S. ise ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, özel harekat ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplere direnen şüpheli Mehmet T.'nin binadan etrafa silahla ateş ettiği öğrenildi. Şüpheli, özel harekat polisleri tarafından yakalandı.

SALDIRI GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI

Çevredeki kişiler tarafından cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde, Mehmet T.'nin Nursen Akyol'a (61) silahla ateş ettiği anlar yer aldı. (DHA)