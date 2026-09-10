Hüseyin DOĞAN/İSTANBUL, (DHA)-GÜNGÖREN'de bıçaklanarak öldürülen 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın ölümüne ilişkin davada 14 yaşındaki sanık E.Ç.'ye toplam 18 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verildi. Karara istinaf mahkemesınde itiraz edeceklerini belirten anne Gülhan Ünlü, 'Benim yavrumun hakkı savunulmadı. Atlas'ın adaleti sağlanmadı' dedi.

Güngören'de çıkan kavgada 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin davada mahkeme heyetin 14 yaşındaki sanık E.Ç.'nin 'çocuğa karşı kasten öldürme', '6136 sayılı yasaya muhalefet etme' ile 'zincirleme şekilde silahla tehdit' suçlarından toplam 18 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti. Atlas'ın annesi Gülhan Ünlü, bugün oğlunun mezarı başında açıklamalarda bulundu.

'MAĞDUR TARAF KORUNMADI'

Karara İstinaf Mahkemesi'nde itiraz edeceklerini söyleyen Gülhan Ünlü, '18 yıllık cezanın bizde hiçbir şekilde kabulü yoktur. Bu cezaya zaten istinaf mahkemesinde itiraz edeceğiz. Hakim hanım bugün karar açıklaması yapmadan önce şöyle bir söylemi oldu her iki taraf için de hakkaniyetli bir karar verileceğini söylemişti. Ama maalesef ki bu hakkaniyetli karar Atlas tarafından olmadı. Mağdur taraf korunmadı. Ve ailecek bize verilmiş bir ceza oldu. Biz 18 yıl cezanın yatarının 18 yıl olmadığını, 21 yılın da 21 yıl olmadığını her defasında zaten anlattık. 18 yıllık cezanın yatarı çocuk diye adlandırıldığı için üçte bire düşüyor. Geri kalan 12 yılında 1 günü 2 güne sayılarak yatarı oluyor. Bunun da 4 yılı kapalı cezaevinde, geri kalan 2 yılı da açıkta oluyor. Bu bizi cezalandırmak oluyor. Katile ödül gibi bir ceza açıkçası' dedi.

'ACIMIZIN İÇERİSİNDE BİR DE BİZE TEHDİT ETMEYE KALKIYORLAR'

Mesaj yoluyla tehdit edildiğini söyleyen Ünlü, 'Duruşmadan sonra tehditler tekrar gelmeye başladı. Bu kadar acımızın içerisinde bir de bize tehdit etmeye kalkıyorlar. Mahkeme öncesinde de arama olarak geliyordu. Şimdi de mesaj yoluyla gelmeye başladı. Savcılık bununla ilgili şu anda soruşturma yürütmeye başladı. Yani eninde sonunda yakalanıyorlar. Çok fazla tehdit aldık zaten biz bu 8 ay içerisinde. Tehdit edenlerin çoğu da cezalandırıldı zaten. Bir tanesinde yağma davamız vardı. Onda 6 yıl civarında bir 6-7 yıl civarında tam hatırlamıyorum şu anda ama bir cezaya çarptırıldı. Hangi cesaretle de bunu yapıyorlar ben anlamıyorum. İşte bu cezasızlık algısından kaynaklanıyor. Bu tehdit edenler de kendilerinin çete üyesi olduğunu söylüyorlar. Yani bu kadar acımızın içerisinde, bu üzüntümüzün içerisinde bir de bu insanların bizi tehdit etmeleriyle uğraşıyoruz. Savcılık bununla ilgileniyor zaten şu anda' diye konuştu. (DHA)