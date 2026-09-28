Birleşik Krallık’ta Türk toplumunun sesi olan Londra Aktüel, yaklaşık 10 yıllık ATV Avrupa döneminin ardından yeni yayın döneminde Kanal D ekranlarında izleyicileriyle buluşmaya devam edecek.

Birleşik Krallık’ta yaklaşık 10 yıldır Türk toplumunun gündemini ekranlara taşıyan ve bugüne kadar yaklaşık 350 bölüme imza atan Londra Aktüel, yeni yayın döneminde Kanal D ile yoluna devam edecek.

Londra Aktüel, geride bıraktığı 10 yıllık süreçte İngiltere’de yaşayan Türk toplumunun kültür, sanat, eğitim, iş dünyası ve sosyal yaşamından önemli gelişmeleri ekranlara taşırken; Türkiye ile Avrupa’daki Türk toplumu arasındaki bağların güçlendirilmesine de katkı sağlamayı amaçladı.

Programın ilk bölümü 29 Eylül salı akşamı başlıyor

Program bugüne kadar Türkiye Cumhuriyeti Londra Büyükelçiliği, KKTC makamları, İngiltere’deki siyasi temsilciler, belediye başkanları, iş dünyası ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri başta olmak üzere çok sayıda önemli isimle gerçekleştirdiği röportaj ve özel içeriklerle dikkat çekti.

Londra Aktüel’in yeni yayın döneminde de temel hedefi değişmeyecek: Türkiye’nin, Türk kültürünün ve dünyanın farklı ülkelerinde yaşayan Türk toplumunun başarılarını ve gündemini daha geniş kitlelere ulaştırmak.

Londra Aktüel yapımcısı Sevgin Alişoğlu, yeni yayın dönemiyle ilgili yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:

“Yaklaşık 10 yıl boyunca ATV Avrupa çatısı altında çok önemli bir yayın tecrübesi yaşadık. Bu süreçte yüzlerce bölüm hazırladık, çok değerli insanlarla bir araya geldik ve Türk toplumunun sesini ekranlara taşımaya çalıştık. Şimdi ise Londra Aktüel olarak yeni bir döneme adım atıyoruz. Kanal D ile gerçekleştirdiğimiz iş birliğinin programımızı daha da ileriye taşıyacağına inanıyoruz.”

Alişoğlu sözlerine şöyle devam etti:

“Bizim için kanal değişse de Londra Aktüel’in amacı ve sorumluluğu değişmiyor. Türkiye’yi, Türk kültürünü ve dünyanın farklı noktalarındaki Türk toplumunu en doğru ve güçlü şekilde anlatmaya, başarı hikâyelerini görünür kılmaya ve Türk diasporasının sesini daha geniş kitlelere duyurmaya devam edeceğiz.”

Yeni yayın döneminde Londra Aktüel; haber, röportaj, kültür-sanat, toplum, iş dünyası ve özel dosyalarıyla Kanal D’nin Avrupa’ya özel yayın yapan kanalı Euro D ekranlarında izleyicileriyle buluşacak.

10 yılı aşkın yayın tecrübesinin ardından yeni bir döneme adım atan Londra Aktüel, Euro D ekranlarında daha geniş bir izleyici kitlesine ulaşmayı ve Türk toplumunun uluslararası alandaki görünürlüğüne katkı sağlamayı hedefliyor.

Londra Aktüel – Yeni yayın döneminde Kanal D ile yoluna devam ediyor.