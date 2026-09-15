Avrupa Ajansı (AVA) Kurucusu ve Avrupa Gazetesi Editörü Vatan Öz, bir dizi resmi toplantı ve temaslarda bulunmak üzere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne (KKTC) gitti. Öz, Lefkoşa’daki temasları kapsamında KKTC Başbakanı Dt. Ünal Üstel başta olmak üzere siyaset, iş dünyası ve gastronomi alanından önemli isimlerle bir araya geldi.

Londra’dan özel olarak KKTC’nin başkenti Lefkoşa’ya giden Avrupa Ajansı (AVA) Kurucusu ve Avrupa Gazetesi Editörü Vatan Öz, gerçekleştirdiği görüşmelerde Avrupa Gazetesi’nin 25 yıllık yayıncılık serüvenini ve Birleşik Krallık’taki Türk basınının önemini anlattı.

Öz, temasları kapsamında KKTC Başbakanı Dt. Ünal Üstel’e, çeyrek asırdır Birleşik Krallık’ta basılan ve dağıtılan Avrupa Gazetesi’ni takdim etti. Görüşmede, İngiltere’de yaşayan Türk toplumuna yönelik yayıncılık faaliyetleri ve Avrupa Gazetesi’nin 25 yıldır sürdürdüğü gazetecilik çalışmaları ele alındı.

Ziya Emir Group’ta önemli buluşma

Vatan Öz ayrıca iş insanı Ziya Emir, KKTC Gezici Büyükelçisi Hüseyin Macit Yusuf, İngiltere’de tanınan siyasetçi ve iş insanı Mehmet Nezir Korkut, uluslararası üne sahip şef ve MasterChef jüri üyesi Kemal Coşkunçay, Ziya Emir Group Yönetim Kurulu Üyesi Suna Emir ve Uluslararası Gastronomi Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ceyda Özdemirli ile Ziya Emir Group Merkezinde özel bir sohbet gerçekleştirdi.

Gerçekleştirilen buluşmada KKTC, İngiltere ve Avrupa arasında sosyal, kültürel, ekonomik ve gastronomi alanlarında kurulabilecek yeni iş birlikleri ve Türk toplumunun uluslararası alandaki etkinliği üzerine değerlendirmelerde bulunuldu.

Avrupa Gazetesi 25 yıldır Londra’dan dünyaya sesleniyor

Öz’ün KKTC temaslarının önemli başlıklarından biri de Avrupa Gazetesi’nin yayıncılık faaliyetleri oldu.

Vatan Öz, KKTC Başbakan Yardımcısı, Kültür ve Turizm Bakanı Fikri Ataoğlu’na da Avrupa Gazetesi’ni takdim etti.

Öz, ziyaret sırasında Avrupa Gazetesi’nin 25 yıllık yayın hayatına dikkat çekerek, gazetenin Londra’dan dünyaya Türkçe haber ve içerik ulaştırmaya devam ettiğini belirtti.

Öz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı, Kültür ve Turizm Bakanı Fikri Ataoğlu’na İngiltere’nin tek gazetesi olan @avrupagazete'mizi takdim etti.

“25 yıldır, yani çeyrek asırdır Londra’dan dünyaya doğru dürüst haberi yaratıyor, hazırlıyor ve siz değerli okurlarımıza gururla sunuyoruz” ifadelerini kullanan Öz, Avrupa Gazetesi’nin Birleşik Krallık’taki Türk basını açısından taşıdığı öneme vurgu yaptı.

Vatan Öz’ün KKTC’de gerçekleştirdiği temasların, Londra merkezli Türk basını ile KKTC arasındaki iletişim ve ilişkilerin güçlendirilmesine katkı sağlaması hedefleniyor.

Avrupa Ajansı (AVA) ve Avrupa Gazetesi, 25 yıldır Birleşik Krallık başta olmak üzere Avrupa’daki Türk toplumunun sesi olmayı sürdürüyor.