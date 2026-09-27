Halil Can ÖZEKER/ ÇORUM, (DHA)- YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Yeni Parti Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız'ın kızı Safiye Dilan Tahtasız ile Eren Can Eren'in düğün törenine katıldı.

Yeni Parti Çorum Milletvekili ve Parti Meclisi Üyesi Mehmet Tahtasız'ın kızı Uzman Dr. Safiye Dilan Tahtasız, Uzman Dr. Eren Can Eren ile düzenlenen düğün töreniyle evlendi. Çorum'da bir düğün salonunda gerçekleştirilen düğüne Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in yanı sıra, Çorum Valisi Ali Çalgan, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, milletvekilleri, parti üyeleri ve davetliler katıldı.

ÖZEL: İKİ DEĞERLİ DOKTORUMUZ HAYATLARINI BİRLEŞTİRİYOR

Düğün töreninde konuşan Özgür Özel, Çorum'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Mehmet Tahtasız'ın 3 kız babası olarak bu özel günü uzun süredir heyecanla beklediğini söyledi. Özel, 'Böyle güzel bir şehirde sizlerin misafiri olmak çok kıymetli. Ben de bir kız babası olarak, bizlerin de bu vaktin yaklaştığı bir aile olarak, 3 kız babası olan Mehmet Tahtasız'ın bu tecrübesini burada görmeye geldik. Yıllardır 'kızımın düğünü, kızımın düğünü' der. Bizler de bu akşamı yaşamaya geldik. İki değerli doktorumuz, iki ailenin iki göz bebeği bugün hayatlarını birleştiriyorlar. Biz böyle bir akşama şahitlik etmekten büyük bir memnuniyet duyuyoruz. İl başkanlarımızla, milletvekillerimizle, parti yöneticilerimizle birlikte bu iki değerli ailenin düğünlerine tanıklık ettiğimiz için çok mutluyuz. Bundan sonra onların güzel haberlerini hep birlikte alacağız ve hep birlikte mutlu olacağız. Ben her ikisine de mutluluklar diliyorum. İki aileye ömür boyu ağız tadı diliyorum. Hayırlı uğurlu olsun, Allah mesut etsin' dedi.

VALİ ÇALGAN: GÖREVLERİMİZ VE SIFATLARIMIZ DEĞİŞSE DE ANNELİK VE BABALIK DEĞİŞMİYOR

İnsanların sahip olduğu görev ve unvanların zaman içerisinde değişebileceğini ancak anne ve baba olmanın değişmediğini söyleyen Çorum Valisi Ali Çalgan ise 'Görev unvanlarımız ne olursa olsun, bazı sıfatlarımız değişmiyor. Annelik, babalık gibi. Her iki aileyi de tebrik ediyorum. Genç çiftimizi de kutluyorum' diye konuştu.

Konuşmaların ardından davetliler genç çiftin mutluluğuna ortak olurken, düğünün ardından Özel ve beraberindeki heyet, salondan ayrıldı. (DHA)