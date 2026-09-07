ALMANYA, (DHA) - ALMANYA'nın Saksonya-Anhalt eyaletinde düzenlenen meclis seçimini, sağcı Almanya için Alternatif Partisi kazandı ancak tek başına hükümet kurabilecek çoğunluğa ulaşamadı.

Almanya'nın Saksonya-Anhalt eyalet seçim kurulunun açıkladığı geçici resmi sonuçlara göre, sağcı Almanya için Alternatif Partisi (AfD), oyların yüzde 43,8'ini alarak birinci oldu. Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU), yüzde 17,2 oyla seçimden ikinci parti çıktı. Sosyal Demokrat Parti (SPD) ise yüzde 9,3 ile üçüncü sırada yer aldı. Yeşiller partisi, yüzde 8,9 ile sandıktan dördüncü oldu, Sol Parti de yüzde 8,6 ile seçimden beşinci çıktı. Sosyal Adalet ve Ekonomik Anlayış İttifakı (BSW), yüzde 5,3 oy alarak meclise girmeye hak kazandı. Hür Demokrat Parti (FDP) yüzde 2,6 oy aldı ve yüzde 5'lik barajı geçemedi.

Geçici resmi sonuçlara göre 83 sandalyeli eyalet meclisinde AfD'yi 39, CDU'yu 15, SPD, Yeşiller ve Sol Parti'yi 8'er, BSW'yi ise 5 milletvekili temsil edecek. Hükümet kurulması için 42 sandalyenin gerektiği eyalet meclisinde AfD, tek başına çoğunluğu sağlayamadı. AfD'nin yer almadığı çoğunluk hükümetinin kurulabilmesi için CDU, SPD, Yeşiller, Sol Parti ve BSW'nin tamamının koalisyona katılması gerekiyor.