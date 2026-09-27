Ramazan ÇETİN/ DENİZLİ, (DHA)- BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüyle ilgili olarak, 'Liderimizin ve arkadaşlarımızın şehadeti üzerinden 17 yıldan fazla bir zaman geçti. Bu meselede kastı ve kusuru olanlar hukuk önünde hak ettikleri cezayı alana kadar takipçisi olmaya devam edeceğiz.' dedi.

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, BBP Denizli İl Başkanlığında partililerle bir araya geldi. Burada açıklama yapan Destici, Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümü ve fon soruşturmasına değindi. Destici, Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüyle ilgili olarak, 'Liderimizin ve arkadaşlarımızın şehadeti üzerinden 17 yıldan fazla bir zaman geçti. Büyük Birlik Partisi olarak şehadetin ilk gününden bugüne kadar hadisenin hem hukuk önünde tarafı olarak, müdahili olarak, hem de camia olarak takipçisi olduk. Bu meselede kastı ve kusuru olanlar hukuk önünde hak ettikleri cezayı alana kadar da takipçisi olmaya devam edeceğiz. Tabii bu süre zarfı içerisinde dosya 2009'dan sonra 2010'da tahmin ediyorum Malatya Özel Yetkili Savcılığı'na gönderilmişti. Orada da 2 yıldan fazla bir süre güya soruşturma yapıldı. Fakat şu anda görüyoruz ki orada soruşturmadan ziyade hadise gerçek mecrasından uzaklaştırılarak, başka hedefler gösterilerek sonuçsuz bırakılmış. İkinci operasyon dalgasında, bu işin müsebbibi olan savcılar da, avukatlar da ve diğer kesimden bazı FETÖ imaları da gözaltına alındı biliyorsunuz.' dedi.

'BİR DÖNGÜ İÇİNE GİRDİK VE SONUÇ ALAMADIK'

Destici, 'Kahramanmaraş'ta, 2014 yılında dosyaya takipsizlik kararı verildi. Tabii biz itiraz ettik. 3-5 ay sonra takipsizlik kaldırıldı. Fakat 2016 yılına geldiğimizde, 15 Temmuz darbesinden yaklaşık bir ay önce, dosyaya tekrar takipsizlik kararı verildi. Biz darbeden 2 gün önce Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı'na takipsizliğin kaldırılıp soruşturmanın tüm yönleriyle devam etmesi için tekrar dilekçe verdik. 2 gün sonra darbe oldu. Biz 18 Temmuz'da, yani darbeden 3 gün sonra tekrar Maraş Cumhuriyet Savcılığı'na yeni bir dilekçe vererek hem olayın bu yönüyle de incelenmesini ve takipsizliğin ivedilikle kaldırılarak soruşturmanın başlayıp tamamlanmasını istedik. 2 yıl sürdü soruşturmanın tekrar başlatılması ya da takipsizliğin kaldırılması. Yani 2018'de kaldırıldı takipsizlik, hemen kaldırılmadı. Sonra 2026'ya kadar soruşturma sürdü. Haziran 2026'da Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı dosyamıza takipsizlik kararı vererek, Ankara'ya gönderdi. Bir ay sonra ilk dalga operasyonu geldi. Bu neye yönelikti? Bu helikopteri, savaş uçaklarının düşürdüğü en önemli şüphelerden bir tanesiydi, buna yönelik bir operasyondu. Daha sonra soruşturma kapsamında ikinci dalga operasyonu yapıldı. Burada da bu olayın bir kaza değil de bir suikast ya da sabotaj olma ihtimalini güçlendiren şüpheler vardı. O da arama kurtarma. Yani arama kurtarmanın, helikopterin düştüğü yer bilinmesine rağmen ki şahitler var, orada değil de farklı noktalarda aranması ve çarşamba günü düşen helikopter enkazına, cenazelere cuma günü öğleden sonra ulaşıldı. Onu da arayıp bulması gerekenler değil, köylüler buldu. Şimdi işte bu ikinci dalga da bu arama kurtarmayı sekteye uğratanlara yönelik. Yine bu hadisede en önemli şüphelerden bir tanesi karbonmonoksit şüphesiydi. Karbonmonoksit incelemesinde Adli Tıp görevlileri farklı tarihlerde farklı raporlar verdiler. Bu da yine bu ikinci dalga operasyonu içerisinde var. Üçüncüsü, Malatya'da soruşturulduğu dönemde gerçek mecrasından çıkarıp da gerçek failleri ya da sorumluları göz ardı ettirenlere yönelik. İnşallah bu hadisede bütün şüphelerin ve şüphelilerin üzerine gidilecek. Hakikat, gerçek inşallah ortaya çıkarılacak, çıkacak. Bizim de beklentimiz bu.' diye konuştu.

'BUNLARLA SINIRLI OLDUĞUNU DÜŞÜNMÜYORUM'

Fon soruşturması hakkında da konuşan Destici, 'Adalet Bakanlığımızın çok alanda operasyonları oluyor bu dönemde. Takdir ediyoruz biz de. Nerede bir yolsuzluk, haksızlık, irtikap, suç, haksız mal edinme varsa her alanda bir neşter vuruluyor adeta. Bunları da takdir ediyoruz. İşte en son ortaya bir fon, borsa vurgunu çıktı. Şimdi biz buradan soruyoruz. Bu süreç yaklaşık 2-3 yıl devam etmiş. Bütün bu süreç devam ederken; SPK, Merkez Bankası, Hazine ve Maliye Bakanlığı ne yaptı? Görmediler mi bunları? Bir şirketin diyelim borsaya girdiğinde 1 milyarlık bir değeri var. Bir bakıyorsunuz bu bir sene sonra 10 milyar olmuş, 2 sene sonra 100 milyar olmuş. Nasıl olur? İçindeki mal, makine sayısı, üretimi mi artmış ya da ihracatı mı artmış. Nasıl olur? Bunları nasıl olmuş da hiç kimse görmemiş. Adalet Bakanlığı da başta olmak üzere devlet kurumları cesaretle bu meselelerin üstüne gidiyor. Yani hükümete, iktidara yakın olmak, milletvekili olmak, efendim büyük sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri olmak, siyasetçi olmak, birilerine yakın olmak hiçbirine koruma sağlamamalı. Çünkü burada milletin hakkı var. Kaç kişiden bahsediyoruz? Bu insanlar bir ümit olarak girmişler. Ve sonra onların paraları çekilmiş, yükseltilmiş, şişirilmiş değerler, fiyatlar var. Ve sonra birden işi bilenler, önceden haberdar olanlar yüksek kazançlara gelince bir anda paralarını çekince ne oldu? O şirketler borsada çakıldı. Ama bunları yapanlardan şu anda 50'ye yakın kişi tutuklandı ve soruşturmalar da kapsamlı bir şekilde devam ediyor. Ben sadece bunlarla sınırlı olduğunu düşünmüyorum. Çok daha sayıda bu spekülasyonun ya da manipülasyonun içinde olanlar olduğunu düşünüyorum. Ama şuna da inanıyorum; inşallah bunların hepsi ortaya çıkarılacak. Mağduriyet yaşayan vatandaşlarımızın da, özellikle küçük yatırımcıların inşallah mağduriyetleri giderilecektir.' ifadesini kullandı. (DHA)