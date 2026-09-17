Azerbaycanlı genç yazar ve araştırmacı Şahin Aliyev’in kaleme aldığı “Kıbrıs’tan Dünyaya Haykıran Ses: Zorlu Töre” adlı kitap okuyucularla buluştu.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin eski Meclis Başkanı ve Lefkoşa Milletvekili Zorlu Töre’nin hayatı, siyasi mücadelesi, düşünce dünyası ve Kıbrıs Türk toplumuna hizmet yolculuğunu konu alan eser, Azerbaycan’da yayımlandı.

108 sayfadan oluşan kitapta Töre’nin çocukluk ve eğitim yıllarından gençlik dönemindeki siyasi ve toplumsal faaliyetlerine, milletvekilliği ve bakanlık döneminden Meclis Başkanlığı sürecine kadar uzanan hayat hikâyesi ele alınıyor.

Türkiye-KKTC ve Azerbaycan ilişkilerine odaklanıyor

Eserde Zorlu Töre’nin siyasi düşünceleri ve ideolojisinin yanı sıra Türkiye-KKTC ilişkilerine bakışı ile Azerbaycan-KKTC ilişkilerindeki rolü de ayrı başlıklar altında inceleniyor.

Kitabın dikkat çeken bölümlerinden biri ise Töre ile “Ebedi Birlik” Gençlik Kamu Birliği arasındaki ilişkilere ayrılıyor. Bu bölümde söz konusu ilişkilerin siyasi ve toplumsal boyutları ele alınıyor.

Kamuoyunun görüşlerine de yer veriliyor

Kitabın ilerleyen bölümlerinde Zorlu Töre hakkında yerli ve uluslararası kamuoyu, siyaset ve kültür temsilcilerinin değerlendirmelerine de yer veriliyor.

Eserin son bölümünde ise yazar Şahin Aliyev’in değerlendirmeleri ve çeşitli dönemlere ait fotoğraflardan oluşan bir fotoğraf galerisi bulunuyor.

Kitabın editörlüğünü Serdar Şengül, mizanpajını ise Amalya Ahmedova üstlendi.

Kıbrıs Türk siyasi tarihine Azerbaycan’dan bakış

Kitabın künyesinde eser, Zorlu Töre’nin hayatını, siyasi mücadelesini, düşünce dünyasını ve Kıbrıs Türk toplumuna hizmet yolculuğunu ele alan bir çalışma olarak tanımlanıyor.

Şahin Aliyev’in çalışması, Azerbaycan’dan Kıbrıs Türk siyasi tarihine ve Zorlu Töre’nin siyasi ve toplumsal faaliyetlerine odaklanan bir eser olarak okuyuculara sunuluyor.

Kitap aynı zamanda Azerbaycan ile Kıbrıs Türk halkı arasındaki tarihî, kültürel ve siyasi bağlara dikkat çekiyor.