Babadağ’dan yılın ilk 9 ayında 20.958 Çinli turist uçarken, Rus turistlerin sayısı 18.207, İngilizlerin ise 12.179 oldu. Aynı dönemde tandem uçuş yapan Türk ziyaretçilerin sayısı ise 52.045 olarak kayıtlara geçti. Bu yılın ilk 9 ayında yaklaşık 21 bin Çinli turistin Babadağ'dan uçması, Çinlilerin Fethiye'de yalnızca klasik deniz turizmine değil, doğa ve macera turizmine de yoğun ilgi gösterdiğini, Fethiye'nin Uzakdoğu pazarında yeni bir döneme girdiğini ortaya koydu.

Türkiye’nin yılbaşında Çin vatandaşlarına vizeyi kaldırmasının ardından, ülkeye gelen Çinli turist sayısı ise geçen yılın ilk 6 ayına göre % 28 artarak büyük bir sıçrama gösterdi. Çinlilerin Türkiye’deki gözde adreslerinden birisi ise Fethiye oldu.

HER 6 UÇUŞTAN BİRİNİ ÇİNLİ TURİSTLER YAPTI

Son rakamlar Babadağ’ın Çin turizm pazarında ulaştığı noktayı net biçimde ortaya koydu. İlk 9 aydaki toplam 120 bin uçuş dikkate alındığında, Babadağ’dan gerçekleştirilen her 6 uçuştan yaklaşık bir tanesinin Çinli ziyaretçiler tarafından yapıldığı görüldü. Geçen yılın ilk 9 aylık döneminde Babadağ’dan toplam 141.910 uçuş gerçekleştirilmişti. 2025’in tamamındaki uçuş sayısı ise 200 bin’e yaklaşarak, 194.613 olmuştu. Söz konusu 194.613 uçuşun 119.849’u yabancı turistlere aitti. Geçen yıl da Babadağ’da Türklerden sonra bu keyfi yaşayan ikinci millet 29.926 uçuş ile Çinliler idi.

VİZE BU YIL KALKTI

Türkiye, 2 Ocak 2026’dan itibaren Çin Halk Cumhuriyeti’nin umuma mahsus pasaport sahibi vatandaşlarına turistik seyahatler ve transit geçişlerde vize muafiyeti getirmişti. Yeni uygulamayla Çin vatandaşları Türkiye’de her 180 günlük dönemde 90 güne kadar vizesiz kalabiliyor. Vize kararının ardından Çin’den Türkiye’ye gelen ziyaretçi sayısında da hızlı artış yaşandı. Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre 2026’nın ilk 6 ayında Türkiye’ye gelen Çinli ziyaretçi sayısı geçen yılın aynı dönemine göre % 28,05 artarak 244.945’e çıktı. Çin, böylece yılın ilk yarısında Türkiye’nin en hızlı büyüyen turizm pazarı oldu.

İSTANBUL VE KAPADOKYA’DAN SONRA FETHİYE

Çinli turistlerin klasik Türkiye rotasında İstanbul, Kapadokya ve Pamukkale öne çıkarken, Fethiye de özellikle doğa ve macera turizmiyle yerini alıyor. Fethiye’de turizm sektörü ve başta belediye olmak üzere ilgili tüm paydaşlar uzun süredir Çin pazarına yönelik çalışmalar yürütüyor. Çin’deki turizm fuarlarına katılımın yanı sıra Çin televizyonlarının Fethiye’de gerçekleştirdiği çekimler de bölgenin Uzakdoğu’daki bilinirliğini artırdı.

Fethiye ile Çin’in Zhejiang eyaletindeki Huzhou kenti arasında geliştirilen kardeş şehir ilişkileri ve Çinli medya temsilcilerinin, Çinli diplomatların, Çinli iş insanlarının bölgede ağırlanması da tanıtım çalışmaları arasında yer aldı.

FETHİYE BELEDİYESİNİN ÇİN AÇILIMI MEYVELERİNİ VERİYOR

Çinli ziyaretçilerin Fethiye’ye yönelik ilgisindeki artışta, Türkiye’nin vize politikası ve turizm sektörünün çalışmalarının yanı sıra, Fethiye Belediyesi’nin son yıllarda Çin’e yönelik yürüttüğü tanıtım ve uluslararası ilişkiler çalışmalarının da önemli bir yeri bulunuyor. Fethiye Belediyesi, Çin’i yalnızca bir turizm pazarı olarak değil, kültür, turizm, şehir diplomasisi ve ekonomik iş birliği alanlarında uzun vadeli bir partner olarak değerlendiriyor.

Bu kapsamda Çin’deki önemli medya kuruluşlarının temsilcileri ve Çin’in Ankara Büyükelçisi başta olmak üzere çok sayıda Çinli diplomat Fethiye’de ağırlanırken, Çin medyasında Fethiye’nin doğal, tarihi ve turistik değerlerinin tanıtılmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirildi. Belediye tarafından çeşitli Çinli heyetlerine yönelik düzenlenen programlarda bölgenin turizm potansiyeli doğrudan tanıtıldı.

Fethiye’nin Çin ile ilişkilerinde önemli başlıklardan biri de Zhejiang eyaletinin Huzhou kentiyle geliştirilen kardeşlik ilişkisi oldu. Fethiye Belediye Meclisi’nde Huzhou ile kardeş şehir ilişkisi kurulması yönünde oybirliği ile karar alınırken, iki şehir arasında “İyiniyet Mektubu” teatisi gerçekleştirildi. İki kent arasında kültür, turizm, belediyecilik ve farklı alanlarda iş birliğinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar bugün de sürüyor.

Fethiye’nin Çin pazarına yönelik çalışmaları, yalnızca ziyaretçi sayısını artırmaya değil, Çinli ziyaretçilerin Fethiye’de daha uzun süre kalmasına ve ilçenin farklı turizm değerlerini keşfetmesine odaklanıyor. Babadağ ve Ölüdeniz’in yanı sıra Kayaköy, tarihi Likya rotaları, koylar, deniz turizmi, gastronomi ve kültürel değerlerin Çin pazarında daha fazla tanıtılması hedefleniyor.