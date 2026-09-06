Emir Abdurrahman BULUT / KKTC, (DHA) - KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde ana muhalefet partisi Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, 'Yasımızı tutarken sorumluluklarımızı da unutmayacağız' dedi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) ana muhalefet partisi Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin (CTP) Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, Girne açıklarında meydana gelen gemi kazası ile ilgili açıklamada bulundu. İncirli, şu an duygu yüklü bir süreçten geçildiği için konuşmanın yeri ve zamanı olmadığını belirterek, 'Yasımızı tutarken sorumluluklarımızı da unutmayacağız' ifadesini kullandı.

Girne Limanı'na gelerek dışarıda bekleyen kayıp yolcu yakınları ile görüşen İncirli, hassasiyetle ve kamuoyunu bilgilendirme amacıyla görev yapan basın mensuplarına teşekkür etti. İncirli, geminin batması ve ardından yaşanan sürecin bundan sonraki yaşamlarında etkileri olacağını söyleyerek, 'Bugün burada tutuğumuz yasın anlamlı olabilmesi için bazı soruların cevaplarının olması gerekiyor. Bu kadar ağır bir olaydan sonra 'Nasıl oldu? Kimler bundan sorumluydu? Ve en önemlisi de bundan sonra böyle bir olay olmaması için ne yapılması gerekiyor?' Bunlar çok kritik yaşamsal sorulardır ve bu soruların cevapsız kalması halinde bu ülke bir adım ileriye gidemez' diye konuştu.

Geminin batması ve sonraki süreçle ilgili kendi teknik ve hukuki araştırmaları ile değerlendirmeleri de bulunduğunu kaydeden İncirli, kazada yaşamını yitirenlere rahmet, yakınlarına baş sağlığı ve gemiden kurtarılanlara acil şifalar diledi.