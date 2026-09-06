İRAN, (DHA) - İRAN Devrim Muhafızları Ordusu, Irak'ın Erbil kentinde ABD ordusuna ait 'PSS-T' tipi sabit gözetleme balonunu 'Şahid-136' kamikaze insansız hava aracı ile vurduğunu bildirdi.

İran basını, Devrim Muhafızları tarafından yapılan yazılı açıklamayı yayımladı. Açıklamada, geçen hafta çarşamba günü sabaha karşı, Kuzey Irak'ta Erbil Havalimanı çevresine konuşlandırılmış ABD ordusuna ait 'PSS-T' model bir gözetleme balonunun, Devrim Muhafızları Ordusu Hava-Uzay Kuvvetleri'ne ait 'Şahid-136' insansız hava araçları (İHA) tarafından hedef alınarak imha edildiği kaydedildi.

Balonun geleneksel uçan balonlardan farklı olarak belirli bir noktada sabit şekilde konuşlandırıldığı ve gözetleme kulesi gibi kullanıldığı aktarıldı. Açıklamada ayrıca yaklaşık 35 metre uzunluğundaki balonun 500 kilograma kadar çeşitli yük taşıyabildiği ileri sürüldü. Vurulan balonun çevresini 24 saat boyunca gözetleyebildiği ve genellikle bir aya kadar havada kalabildiği de ifade edildi.