İRAN, (DHA) - İRAN Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, 'İran'ın çıkarlarına yönelik her türlü saldırıya daha hızlı, daha sert ve daha acı şekilde karşılık verilecek. Oyunun kurallarının değiştiğini anlamalılar' dedi.

İran basını, Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf'ın çevrim içi düzenlenen Meclis oturumunda konuştuğunu duyurdu. Kalibaf, ABD unsurlarına yönelik son saldırılarla ilgili açıklamasında, 'ABD, İran'ın saldırıları karşısında 'aciz' duruma düştü. ABD'li yöneticiler bu çaresizlik nedeniyle 'içi boş sözler' söyledi ve yapay zeka ile oluşturulmuş savaş görselleri hazırladı' ifadelerini kullandı.

ABD'lilerin 'orantılı yanıtlar' döneminin bitmiş olduğunu ve üslerine yönelik saldırıların sadece bir başlangıç olduğunu kesin olarak anladıklarını belirten Kalibaf, 'İran'ın çıkarlarına yönelik her türlü saldırıya daha hızlı, daha sert ve daha acı şekilde karşılık verilecek. Oyunun kurallarının değiştiğini anlamalılar' değerlendirmesinde bulundu.