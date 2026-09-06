UKRAYNA, (DHA) - ABD Başkanı Donald Trump'ın özel temsilcileri Steve Witkoff ve Jared Kushner'ın, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e ulaştığı bildirildi.

Ukrayna basını, dün Rusya'nın başkenti Moskova'da temaslarda bulunan ABD Başkanı Donald Trump'ın özel temsilcileri Steve Witkoff ve Jared Kushner'ın uçakla Polonya'ya, ardından trenle Ukrayna'ya geçtiğini duyurdu. Dün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le bir araya gelen Witkoff ve Kushner, bugün de Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile görüşecek.