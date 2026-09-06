Emir Abdurrahman BULUT / KKTC, (DHA) - KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel, 'Mevcut çalışmalara ek olarak yeni teknik imkanlar ve alternatif yöntemler devreye alınacak' dedi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, Girne açıklarında meydana gelen gemi kazasının ardından sürdürülen arama çalışmalarının son durumunu kamuoyuyla paylaştı. Üstel, arama çalışmalarının tüm imkanlar seferber edilerek aralıksız devam ettiğini belirterek, 'Bugüne kadar yürütülen çalışmalar sonucunda 5 kaybımıza ulaşıldı. Hayatını kaybeden insanlarımızın sayısı 13, halen kayıp olan insanlarımızın sayısı ise 15'tir. Bugün itibarıyla henüz yeni bir kaybımıza ulaşılmamıştır. Günler ilerledikçe, özellikle deniz altında ve batık gemi içerisinde yürütülen çalışmaların şartları giderek zorlaşmaktadır. Ancak tüm zorluklara rağmen havadan, denizden, deniz altından ve karadan görev yapan ekiplerimiz çalışmalarını kesintisiz sürdürmektedir' ifadelerini kullandı.

Mevcut çalışmalara ek olarak yeni teknik imkanların ve alternatif yöntemlerin devreye alınacağını aktaran Üstel, alanında deneyimli özel kuruluşların teknik personelinin bugün kaza bölgesinde ve batıkta incelemeler yaparak ön raporlarını hazırladığını söyledi. Üstel, yarın İstanbul'a gideceğini ve derin deniz batık çalışmaları ile gemi çıkarma operasyonları konusunda deneyimli kuruluşlarla hazırlanan raporları ele alacağını vurgulayarak, 'Aynı zamanda geminin sigorta şirketinin üst düzey yetkilileriyle de bir araya gelerek durum değerlendirmesi yapacağım. İstanbul'daki temaslarımın ardından Ankara'ya geçerek en üst düzeyde görüşmeler gerçekleştireceğim. Mevcut durumu, alınan raporları ve atılabilecek yeni adımları değerlendireceğim. Ardından ülkeye dönerek yol haritasını kayıp aileleri ve kamuoyuyla paylaşacağım' diye konuştu.

'TEK BİR SORU İŞARETİ BIRAKMAYACAĞIZ'

KKTC Başbakanı Üstel, kayıplara ulaşmak için devlet imkanlarının yanı sıra her türlü teknik kapasiteyi ve yeni yöntemleri sonuna kadar değerlendireceklerinin altını çizerek, 'Başbakan olarak en büyük sorumluluğum, kayıplarımıza ulaşabilmek için devletimizin kullanabileceği tüm imkanları değerlendirmektir. Geride, 'Acaba şunu da yapabilir miydik?' diye tek bir soru işareti bırakmayacağız. Gece gündüz özveriyle çalışan tüm ekiplere teşekkür ederim. Kayıp ailelerine sabır ve metanet diliyorum' açıklamasında bulundu.