BODRUM(Muğla),(DHA)-LONDRA'daki Royal Opera House'un seçkin müzisyenlerinden oluşan senfoni orkestrası Covent Garden Sinfonietta, Türkiye'deki ilk performansını 4 ve 5 Eylül tarihlerinde Bodrum Kalesi'nin tarihi atmosferinde gerçekleştirdi. İki gece boyunca klasik müziğin seçkin eserlerini seslendiren orkestra, uluslararası müzik dünyasının önemli isimlerini Bodrum'da bir araya getirdi.

Rusya'nın önde gelen şeflerinden, Svetlanov Devlet Akademik Senfoni Orkestrası Müzik Direktörü ve Baş Şefi Philipp Chizhevsky, Türkiye'de üçüncü kez sanatseverlerle buluşurken Bodrum'da ilk kez sahne aldı.

Konserlerin solistleri ise kardeş sanatçılar, piyanist Adam Gutseriev ve çellist Dali Gutserieva oldu. Her iki sanatçı da Türkiye'de üçüncü kez sahne alırken, Bodrum'da Covent Garden Sinfonietta ve Maestro Chizhevsky ile ilk kez aynı sahneyi paylaştı.

İLK GECE WAGNER, STRAUSS VE SCHUBERT

4 Eylül'deki ilk konserin açılış eseri için orkestra Richard Wagner'in Siegfried Idyll eserini seçti. Eserde daha ilk ölçülerden itibaren Covent Garden Sinfonietta; aşk ve yalnızlık üzerine felsefi bir müzikal anlatı olarak öne çıkan eser, Covent Garden Sinfonietta'nın özellikle viyola ve çello gruplarındaki üstün performansıyla dikkat çekti.

Gecenin öne çıkan eserlerinden biri Richard Strauss'un piyano ve orkestra için bestelediği Burleske oldu. Piyanist Adam Gutseriev, teknik becerisi, orkestral partisyona hakimiyeti ve bestecinin felsefesine dair derin anlayışıyla beğeni topladı. Gutseriev'in bestecinin müzikal dünyasını ve eserdeki duygu ile ironi arasındaki dengeyi başarıyla yansıtan yorumu, sanatseverlerden yoğun alkış aldı.

Konserin ikinci yarısında seyircilerin müzikal favorilerinden Franz Schubert'in 5'inci Senfonisi seslendirildi. Klasik dönem ile Romantik dönem arasında yumuşak bir geçiş niteliği taşıyan eser, orkestranın yaylı ve üflemeli çalgılar arasındaki uyumuyla hayat bularak senfoninin usta işi bir performansla seslendirilmesini sağladı.

Gecenin sonunda seyircilerin yoğun alkışları üzerine orkestra, bir başka sevilen klasik eser olan Mascagni'nin Cavalleria rusticana operasından Intermezzo'yu seslendirdi.

İKİNCİ GECENİN ZİRVESİ STRAUSS'UN 'LE BOURGEOIS GENTILHOMME' ESERİ OLDU

5 Eylül'de gerçekleşen ikinci konser, Carl Maria von Weber'in Oberon operasının uvertürüyle başladı. Covent Garden Sinfonietta ve Philipp Chizhevsky'nin üstün bir performansla sergilediği yorumu, Bodrum Kalesi'nin tarihi atmosferinde etkileyici bir müzikal deneyime dönüştü.

Gecenin solisti Dali Gutserieva ise Pyotr Çaykovski'nin çello repertuvarının sevilen eserlerinden Rokoko Teması Üzerine Varyasyonlar adlı eserinde performans sergiledi. Sanatçının 18. yüzyıldan kalma Guadagnini çellosunun inanılmaz derecede zarif ve yumuşak tınısı, orkestranın hassas eşliğiyle bütünleşti. Özellikle eserin ünlü yedinci varyasyonu Andante sostenuto, sanatçının dokunaklı yorumuyla dinleyicilerden büyük beğeni topladı.

Richard Strauss'un nadiren seslendirilen orkestra süiti Le Bourgeois gentilhomme gecenin dikkat çekenleri arasında yer aldı. Eserin dikkat çekici bölümlerinden birinde solist olarak öne çıkan isim ise St. Petersburg Mariinsky Tiyatrosu'nun eski başkemancısı ve Londra'daki Royal Opera House Orkestrası'nın başkemancısı Sergey Levitin oldu. Maestro Philipp Chizhevsky ise eseri dengeli tempoları ve kontrollü şeflik tekniğiyle başarıyla yönetti.

LONDRA'DAN BODRUM'A UZANAN MÜZİK KÖPRÜSÜ

Bodrum Kalesi'nin tarihi dokusu içerisinde iki gece boyunca gerçekleşen konserler, Londra'nın köklü klasik müzik geleneği ile Bodrum'un tarihi atmosferini aynı sahnede buluşturdu.

Londra'nın seçkin orkestrası, dünyaca tanınan şef Philipp Chizhevsky ve solistler Adam Gutseriev, Dali Gutserieva performanslarıyla Bodrum'da iki gün boyunca klasik müziğin farklı dönemlerinden seçkin eserleri sanatseverlerle buluşturdu. Tarihi Bodrum Kalesi'nin atmosferinde gerçekleşen konserler, sanatçıların üstün performanslarının yanı sıra dinleyicilerin coşkulu alkışlarıyla da hafızalarda yer etti.

BODRUM KALESİ'NDE MÜZİK BULUŞMASI

İki günlük konser serisi, Covent Garden Sinfonietta'nın eşliğinde Philippe Chizhevsky, Adam Gutseriev ve Dali Gutserieva'nın Bodrum'daki ilk sahne performansı sanatseverlere unutulmaz anlar yaşattı.