'BURSA'DAKİ HAMİLELİK KONTROLÜNDEN DÖNÜYORLARDI'

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde hamile olan ve doğumuna 2 hafta kaldığı öğrenilen Merve Turan ile kızı Ahsen Turan'ın (3) hayatını kaybettiği kazaya ilişkin yeni bilgiler ortaya çıktı. Merve Turan'ın hamilelik kontrolü için Bursa'ya geldiği, ardından kızıyla birlikte Bandırma'nın Yeşilçomlu Mahallesi'ndeki evlerine dönerken kazanın meydana geldiği öğrenildi. Kazada ölü doğan bebeğin erkek olduğu öğrenilirken, cenazelerinin, 24 Eylül Perşembe günü Yeşilçomlu Mahallesi'nde öğle namazının ardından mahalle mezarlığında toprağa verileceği belirtildi.

Zeki KARADENİZ/ BANDIRMA(Balıkesir), (DHA)-