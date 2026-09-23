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Olay, Sarıçam ilçesi Kepeztepe Mahallesi'nde meydana geldi. Kimliği belirsiz bir kişinin, inşaatta yatan köpeğe sopayla şiddet uyguladığı anlar, çevredeki bir binanın güvenlik kamerasına yansıdı. Kamera kaydında, bir kişinin yolda yürüdüğü sırada inşaata yöneldiği, buradaki köpeği önce kovaladığı, sonrasında ise elindeki sopayla hayvana şiddet uyguladığı görüldü. Görüntüleri izleyen vatandaşların şikayeti üzerine olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. (DHA)

Serhat GÜLER/ ADANA, (DHA)- ADANA'da kimliği belirsiz bir kişinin, inşaatta yatan bir köpeğe sopayla şiddet uyguladığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

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