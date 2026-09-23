Alican GÜMÜŞ/ HATAY, (DHA)- HATAY'ın Defne ilçesinde kamyonetin, park halindeki otomobile çarptığı kazada 2 kişi yaralandı. Güvenlik kamerasına yansıyan kaza sırasında bir kadının, kamyonetin çarptığı otomobile binmek üzereyken son anda kurtulduğu görüldü.

Kaza, Defne ilçesi Antakya-Samandağ kara yolu Tavla Mahallesi'nde meydana geldi. Şoförünün ismi öğrenilemeyen kamyonet, park halindeki otomobile hızla çarptı. Kamyonetin çarptığı otomobile binmek üzere kapıyı açan bir kadın ise kazada yaralanmaktan son anda kurtuldu. Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıdı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçlarda yaralanan 2 kişi, ambulanslarla Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı. (DHA)