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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ı kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 81'inci Genel Kurulu dolayısıyla bulunduğu New York'ta ikili temaslarını sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu kapsamda Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile Türkevi'nde görüştü.

ABD, (DHA) - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile bir araya geldi.

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