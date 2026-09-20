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İskenderun ilçesi Cebike Mahallesi'nde, gece saatlerinde, inşaat işçilerinin yatakhane olarak kullandığı konteynerde yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiyecilerin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Dumandan etkilenen 5 işçi, ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. (DHA)

Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN, (Hatay), (DHA)- HATAY'ın İskenderun ilçesinde, işçilerin yatakhane olarak kullandığı konteynerde çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Dumandan etkilenip hastaneye kaldırılan 5 işçinin tedavisi sürüyor.

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