Tolga TAHÇI/İZMİR, (DHA)- İZMİR ve Ankara'da düzenlenen operasyonla resmi belgede sahtecilik yaparak Türk vatandaşlığına geçmek isteyen kişilerden haksız kazanç sağladıkları belirlenen 3 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında İzmir merkezli faaliyet gösteren şüphelilerin, resmi belgede sahtecilik yoluyla Türk vatandaşlığına geçmek isteyen Suriye uyruklu kişilerin işlemlerini usulsüz şekilde gerçekleştirdikleri ve bu faaliyetler karşılığında haksız kazanç elde ettikleri tespit edildi. Soruşturma kapsamında, yabancı uyruklu 43 kişinin şüpheli olarak ifadelerinin alınmasının ardından elde edilen bilgi ve deliller doğrultusunda yapılan çalışmalar sonucunda bugün 3 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından İzmir'de 2, Ankara'da 1 olmak üzere toplam 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ikamet ve iş yerlerinde gerçekleştirilen aramalarda 49 bin 700 lira, 3 yabancı uyruklu kişiye ait kimlik belgesi, 2 yabancı uyruklu kişiye ait pasaport, 3 geçici koruma kimlik belgesi, 3 dizüstü bilgisayar ele geçirildi. (DHA)