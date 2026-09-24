İZMİR, (DHA) - DUYMER, Alzheimer Farkındalık Ayı kapsamında ileri yaşta düzenli işitme kontrollerinin önemine değinerek, işitme sağlığının yaşam kalitesinin korunmasındaki rolüne dikkat çekti. Düzenli işitme kontrollerinin özellikle ileri yaşlarda ihmal edilmemesi gerektiğini söyleyen Duymer İşitme Cihazları CEO'su Salih Baz, 'Nasıl ki tansiyonumuzu, gözümüzü veya genel sağlık durumumuzu belirli aralıklarla kontrol ettiriyorsak, işitme sağlığımızı da aynı şekilde takip etmeliyiz' dedi.

Duymer İşitme Cihazları CEO'su Salih Baz, Alzheimer Farkındalık Ayı kapsamında işitme sağlığının ileri yaştaki önemine ilişkin değerlendirme yaptı.

Sosyal ve zihinsel yaşam açısından da işitme sağlığının önem taşıdığını belirten Baz, 'İşitme kaybını yalnızca kişinin sesleri daha az duyması olarak değerlendirmemek gerekiyor. İnsan, çevresiyle iletişim kurarak sosyal hayatın içinde kalıyor. İşitme güçlüğü başladığında ise kişi zamanla konuşmalardan, sosyal ortamlardan ve günlük iletişimden uzaklaşabiliyor' dedi.

'DOĞRU YAKLAŞIM SOSYAL YAŞAMDA AKTİF KALMAYI DESTEKLİYOR'

Düzenli işitme kontrollerinin özellikle ileri yaşlarda ihmal edilmemesi gerektiğini aktaran Baz, 'Nasıl ki tansiyonumuzu, gözümüzü veya genel sağlık durumumuzu belirli aralıklarla kontrol ettiriyorsak, işitme sağlığımızı da aynı şekilde takip etmeliyiz. Erken fark edilen bir işitme kaybına yönelik doğru yaklaşım, kişinin iletişim kurmasını ve sosyal yaşamın içerisinde aktif kalmasını destekleyebilir' diye konuştu.

'YAŞA BAĞLI DUYMAMAK GEÇİŞTİRİLMEMELİ'

İşitme kaybının fark edilmesinde aile bireylerine de önemli görevler düştüğünü belirten Baz, özellikle televizyonun sesini sürekli yükseltme, konuşmaları tekrar ettirme, kalabalık ortamlarda konuşmaları takip etmekte zorlanma ve telefon görüşmelerinde güçlük yaşama gibi belirtilerin dikkate alınması gerektiğini söyledi.

Baz, 'Yakınlarımızda bu tür değişiklikleri gözlemlediğimizde, 'Yaşından dolayı duymuyor' diyerek geçiştirmemeliyiz. Basit bir işitme değerlendirmesi, sorunun fark edilmesi açısından önemli bir başlangıç olabilir. Amacımız yalnızca daha iyi işitilmesini sağlamak değil; bireyin iletişimde kalmasına, sosyal yaşamını sürdürmesine ve yaşam kalitesini korumasına katkı sunmak. İşitme sağlığına gösterilen özen, bireyin hayatla kurduğu iletişime gösterilen özendir. İleri yaşta düzenli işitme kontrolünü alışkanlık haline getirmek, sağlıklı ve aktif bir yaşamın önemli adımlarından biridir' ifadelerini kullandı.

Öte yandan Duymer tarafından Alzheimer Farkındalık Ayı'nın, toplumda ileri yaş sağlığına ilişkin farkındalığın artırılması açısından önemli bir fırsat olduğu belirtilirken, işitme sağlığının da bu bütüncül yaklaşımın bir parçası olarak ele alınması gerektiğine dikkat çekti.